В Свердловской области появится больше кемпингов и парковочных зон для туристов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу развития автомобильного туризма в регионе до 2030 года. Планируется создать условия для увеличения кемпингов и парковок. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«Документ разработан для увеличения турпотока, повышения качества придорожного сервиса и доступа к туристическим объектам… Так, план мероприятий по развитию автомобильного туризма включает: создание условий для увеличения числа кемпингов и кемпстоянок, разработку рекомендаций для объектов дорожного и придорожного сервиса по обслуживанию туристов, создание новых парковочных зон вблизи объектов показа», — говорится на сайте ДИПа.
Также планируется обеспечить мобильной связью и интернетом приоритетные для туризма направления и развивать туристско-рекреационные тропы. Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова также заявила, что вдоль трасс появится не просто больше кемпингов и заправок, но и понятная навигация.
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