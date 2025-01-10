10 января 2025

В Свердловской области появится больше кемпингов и парковочных зон для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе появятся условия для увеличения кемпингов и кемпстоянок
В регионе появятся условия для увеличения кемпингов и кемпстоянок Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу развития автомобильного туризма в регионе до 2030 года. Планируется создать условия для увеличения кемпингов и парковок. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«Документ разработан для увеличения турпотока, повышения качества придорожного сервиса и доступа к туристическим объектам… Так, план мероприятий по развитию автомобильного туризма включает: создание условий для увеличения числа кемпингов и кемпстоянок, разработку рекомендаций для объектов дорожного и придорожного сервиса по обслуживанию туристов, создание новых парковочных зон вблизи объектов показа», — говорится на сайте ДИПа.

Также планируется обеспечить мобильной связью и интернетом приоритетные для туризма направления и развивать туристско-рекреационные тропы. Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова также заявила, что вдоль трасс появится не просто больше кемпингов и заправок, но и понятная навигация.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу развития автомобильного туризма в регионе до 2030 года. Планируется создать условия для увеличения кемпингов и парковок. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Документ разработан для увеличения турпотока, повышения качества придорожного сервиса и доступа к туристическим объектам… Так, план мероприятий по развитию автомобильного туризма включает: создание условий для увеличения числа кемпингов и кемпстоянок, разработку рекомендаций для объектов дорожного и придорожного сервиса по обслуживанию туристов, создание новых парковочных зон вблизи объектов показа», — говорится на сайте ДИПа. Также планируется обеспечить мобильной связью и интернетом приоритетные для туризма направления и развивать туристско-рекреационные тропы. Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова также заявила, что вдоль трасс появится не просто больше кемпингов и заправок, но и понятная навигация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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