Что отмечают 12 января: приметы и традиции на Анисьин день

Христиане по всему миру вспоминают 12 января о святой Анисии. В народе же, с веками, этот день превратился в праздник Анисьин день, со своими традициями и приметами. URA.RU рассказывает о том, что можно и нельзя делать в Анисьин день.
Традиции На Анисьин день
В России Анисьин день пришелся на период самых сильных морозов. В народе верили, что если 12 января жаловаться на холод, то святая Анастасия рассердится и погода испортится еще сильнее. Поэтому между собой люди говорили «Не проси у Анисьи тепла».
Мужчины 12 января отправлялись на охоту на кабанов. Пойманного зверя женщины готовили по особому рецепту: желудок кабана начиняли луком, солью и грудинкой, а затем жарили на огне.
Но перед тем, как готовить кабана, его использовали для гадания. Считалось, что если у кабана окажется пустой желудок, то холода продлятся еще долго. На суровую зиму также указывала ровная и гладкая селезенка животного.
Приметы на Анисьин день
Погоду на будущее в Анисьин день определяли не только по внутренностям свиньи. Обстановка за окном также подсказывала людям, чего ждать.
Так, если на ночном небе 12 января не было видно звезд, то в скором времени ждали перемены погоды. А сильный снегопад указывал на дождливое лето. Ясное солнце на праздник намекало на скорое потепление.
Кто такая святая Анисия
Анисия Солунская жила в третьем веке в греческом городе Солунь. Девушка родилась в богатой семье, где ее с малых лет воспитывали христианкой. Родители не могли нарадоваться красоте дочки и были уверены, что Анисия удачно выйдет замуж.
Девушка же с юных лет посвятила себя помощи нуждающимся. Анисия ухаживала за больными в госпиталях, навещала заключенных в тюрьмах и помогала бедным. После того, как родители Анисии умерли, девушка раздала все имущество нищим.
Святой Анисии не повезло жить во время правления императора Максимиана. Он издал закон, согласно которому любой человек мог безнаказанно убить христианина. Однажды стражник, которому приглянулась Анисия, решил пригласить ее на языческий праздник. Однако узнав о том, что девушка верит в Христа, он без сомнений пронзил ее мечом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.