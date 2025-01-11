Вооруженные силы Украины к концу следующей недели предпримут ряд попыток атаковать российские регионы с целью реванша. Об этом заявил военный эксперт Станислав Крапивник.
«У ВСУ действительно есть резерв, который они до конца следующей недели обязательно куда-нибудь бросят», — переедет МК слова эксперта. Крапивник предположил, что возможные направления атаки противника могут охватывать север Курской области или территорию Брянской области.
По словам эксперта, попытка ВСУ дойти до Энергодара и Запорожской АЭС будет бессмысленной, поскольку необходимо преодолеть пять километров через открытую заболоченную местность. Кроме того, этот маршрут находится под постоянным огнем артиллерии, авиации и дронов ВС РФ. Крапивник отметил, что наступление на Белгород, где возведены три линии обороны, также не имеет смысла.
Ранее Вооруженные силы России успешно отразили четыре атаки, предпринятые украинскими войсками на границе Курской области, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. За 10 января на указанном направлении украинская сторона потеряла свыше 280 военнослужащих.
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