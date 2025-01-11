Эксперт раскрыл планы ВСУ на следующую неделю

Крапивник: ВСУ попытаются атаковать Курскую или Брянскую область
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Возможная попытка ВСУ дойти до Энергодара и Запорожской АЭС не имеет смысла, отмечает Крапивник
Возможная попытка ВСУ дойти до Энергодара и Запорожской АЭС не имеет смысла, отмечает Крапивник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины к концу следующей недели предпримут ряд попыток атаковать российские регионы с целью реванша. Об этом заявил военный эксперт Станислав Крапивник.

«У ВСУ действительно есть резерв, который они до конца следующей недели обязательно куда-нибудь бросят», — переедет МК слова эксперта. Крапивник предположил, что возможные направления атаки противника могут охватывать север Курской области или территорию Брянской области.

По словам эксперта, попытка ВСУ дойти до Энергодара и Запорожской АЭС будет бессмысленной, поскольку необходимо преодолеть пять километров через открытую заболоченную местность. Кроме того, этот маршрут находится под постоянным огнем артиллерии, авиации и дронов ВС РФ. Крапивник отметил, что наступление на Белгород, где возведены три линии обороны, также не имеет смысла.

Ранее Вооруженные силы России успешно отразили четыре атаки, предпринятые украинскими войсками на границе Курской области, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. За 10 января на указанном направлении украинская сторона потеряла свыше 280 военнослужащих.

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Вооруженные силы Украины к концу следующей недели предпримут ряд попыток атаковать российские регионы с целью реванша. Об этом заявил военный эксперт Станислав Крапивник. «У ВСУ действительно есть резерв, который они до конца следующей недели обязательно куда-нибудь бросят», — переедет МК слова эксперта. Крапивник предположил, что возможные направления атаки противника могут охватывать север Курской области или территорию Брянской области. По словам эксперта, попытка ВСУ дойти до Энергодара и Запорожской АЭС будет бессмысленной, поскольку необходимо преодолеть пять километров через открытую заболоченную местность. Кроме того, этот маршрут находится под постоянным огнем артиллерии, авиации и дронов ВС РФ. Крапивник отметил, что наступление на Белгород, где возведены три линии обороны, также не имеет смысла. Ранее Вооруженные силы России успешно отразили четыре атаки, предпринятые украинскими войсками на границе Курской области, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. За 10 января на указанном направлении украинская сторона потеряла свыше 280 военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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