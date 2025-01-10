10 января 2025

Три купели оборудуют в Перми на Крещение

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Перми призвал окунаться только в оборудованные купели
Мэр Перми призвал окунаться только в оборудованные купели Фото:

В Перми власти организуют три официальных места для крещенских купаний. Окунуться можно будет в ночь на 19 января в купелях в Свердловском и Мотовилихинском районах. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин.

«В Свердловском районе в ночь на 19 января окунуться можно будет на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. В Мотовилихинском районе организуют две купели. Также оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Рядом будут дежурить спасатели и медики», — написал Соснин в своем telegram-канале.

Для купания оборудуют купели в следующих местах:

  • В Свердловском районе на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. Купель будет доступна с 22:00 до 05:00.
  • В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской Православной церкви (с 22:00 до 06:00) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем (с 22:00 до 10:00).

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В Перми власти организуют три официальных места для крещенских купаний. Окунуться можно будет в ночь на 19 января в купелях в Свердловском и Мотовилихинском районах. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин. «В Свердловском районе в ночь на 19 января окунуться можно будет на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. В Мотовилихинском районе организуют две купели. Также оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Рядом будут дежурить спасатели и медики», — написал Соснин в своем telegram-канале. Для купания оборудуют купели в следующих местах:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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