Три купели оборудуют в Перми на Крещение

В Перми власти организуют три официальных места для крещенских купаний. Окунуться можно будет в ночь на 19 января в купелях в Свердловском и Мотовилихинском районах. Об этом рассказал мэр Перми Эдуард Соснин.
«В Свердловском районе в ночь на 19 января окунуться можно будет на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. В Мотовилихинском районе организуют две купели. Также оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. Рядом будут дежурить спасатели и медики», — написал Соснин в своем telegram-канале.
Для купания оборудуют купели в следующих местах:
- В Свердловском районе на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. Купель будет доступна с 22:00 до 05:00.
- В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской Православной церкви (с 22:00 до 06:00) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем (с 22:00 до 10:00).
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