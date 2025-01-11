Турция может стать мишенью в ядерной войне. Такую опасность авторы турецкой газеты видят в постоянной модернизации США бомб типа B61-12. На базе Инджирлик в Адане их размещено около 50. Об этом пишет издание Ayd?nl?k.
«США модернизировали свои ядерные бомбы типа B61 и обновили их до версии B61-12. Пятьдесят бомб, находящихся на базе Инджирлик, были оснащены „хвостовым ротором“ для повышения их смертоносного эффекта <...> Сделанные заявления и усиление бомбового вооружения делают Турцию мишенью в ядерной войне», — пишет турецкая газета. Автор материала уточняет, что в 2026 году США планируют начать производство бомбы B61-13.
Авторы издания отмечают, что бомба, работы над которой запланированы на 2026 год, в десятки раз мощнее той, что была применена в Хиросиме. Всего же, по сообщению турецкой газеты, в Европе размещены 180 бомб США.
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