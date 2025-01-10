ФАС проверит закупку скандальной больницы Нижневартовска

Закупку Нижневартовской окружной клинической больницы проверят на признаки ограничения конкуренции. Дело в том, что компания «Золотой век» из Санкт-Петербурга написала жалобу в УФАС по ХМАО, заявив, что требования закупки незаконны и нарушают интересы производителей.
«Содержание жалобы: „При описании объекта закупки заказчик установил характеристики товара таким образом, что в совокупности установленных характеристик и их значений, и показателей необходимым товаром к поставке является только товар производителя Бостон Сайентифик (производитель из США — прим. URA.RU)“. Обжалуемые действия: „Жалоба на действия (бездействие) заказчика, контрактной службы, контрактного управляющего, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения в части установленных положений извещения об осуществлении закупки“» — написано в обращении к ФАС.
Дело в том, что при описании закупки нижневартовская больница указала что подрядчик должен поставить 155 стерильных эндоскопических клипс, длина которых будет больше 235 и меньше 240 сантиметров. Все представленные на рынке компании, кроме «Бостон Сайентифик» могут предложить только длину в 165,195, 230 или 270 сантиметров.
Сейчас жалоба принята к рассмотрению. Рассмотрят ее 13 января в 11:30.
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