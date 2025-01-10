10 января 2025

ФАС проверит закупку скандальной больницы Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФАС приняла к рассмотрению жалобу на закупку нижневартовской больницы
ФАС приняла к рассмотрению жалобу на закупку нижневартовской больницы Фото:

Закупку Нижневартовской окружной клинической больницы проверят на признаки ограничения конкуренции. Дело в том, что компания «Золотой век» из Санкт-Петербурга написала жалобу в УФАС по ХМАО, заявив, что требования закупки незаконны и нарушают интересы производителей.

«Содержание жалобы: „При описании объекта закупки заказчик установил характеристики товара таким образом, что в совокупности установленных характеристик и их значений, и показателей необходимым товаром к поставке является только товар производителя Бостон Сайентифик (производитель из США — прим. URA.RU)“. Обжалуемые действия: „Жалоба на действия (бездействие) заказчика, контрактной службы, контрактного управляющего, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения в части установленных положений извещения об осуществлении закупки“» — написано в обращении к ФАС.

Дело в том, что при описании закупки нижневартовская больница указала что подрядчик должен поставить 155 стерильных эндоскопических клипс, длина которых будет больше 235 и меньше 240 сантиметров. Все представленные на рынке компании, кроме «Бостон Сайентифик» могут предложить только длину в 165,195, 230 или 270 сантиметров.

Сейчас жалоба принята к рассмотрению. Рассмотрят ее 13 января в 11:30.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Закупку Нижневартовской окружной клинической больницы проверят на признаки ограничения конкуренции. Дело в том, что компания «Золотой век» из Санкт-Петербурга написала жалобу в УФАС по ХМАО, заявив, что требования закупки незаконны и нарушают интересы производителей. «Содержание жалобы: „При описании объекта закупки заказчик установил характеристики товара таким образом, что в совокупности установленных характеристик и их значений, и показателей необходимым товаром к поставке является только товар производителя Бостон Сайентифик (производитель из США — прим. URA.RU)“. Обжалуемые действия: „Жалоба на действия (бездействие) заказчика, контрактной службы, контрактного управляющего, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения в части установленных положений извещения об осуществлении закупки“» — написано в обращении к ФАС. Дело в том, что при описании закупки нижневартовская больница указала что подрядчик должен поставить 155 стерильных эндоскопических клипс, длина которых будет больше 235 и меньше 240 сантиметров. Все представленные на рынке компании, кроме «Бостон Сайентифик» могут предложить только длину в 165,195, 230 или 270 сантиметров. Сейчас жалоба принята к рассмотрению. Рассмотрят ее 13 января в 11:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...