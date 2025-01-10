В Екатеринбурге на могиле нашли труп

На кладбище мужчина пришел с другом (архивное фото)
На Нижне-Исетском кладбище в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.
«Мужчине около 60 лет. На кладбище он пришел с другом. Внезапно ему стало плохо, скончался прямо на могиле», — сказал собеседник агентства.
По словам второго собеседника, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СКР от комментариев отказались.
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