10 января 2025

В Екатеринбурге на могиле нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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На кладбище мужчина пришел с другом (архивное фото)
На кладбище мужчина пришел с другом (архивное фото) Фото:

На Нижне-Исетском кладбище в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«Мужчине около 60 лет. На кладбище он пришел с другом. Внезапно ему стало плохо, скончался прямо на могиле», — сказал собеседник агентства.

По словам второго собеседника, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СКР от комментариев отказались.

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На Нижне-Исетском кладбище в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Мужчине около 60 лет. На кладбище он пришел с другом. Внезапно ему стало плохо, скончался прямо на могиле», — сказал собеседник агентства. По словам второго собеседника, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СКР от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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