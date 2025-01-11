«Я русский»: украинские подростки публично исполнили песню SHAMAN, их задержали

Киевская полиция задержала подростков, которые перекрыли движение в центре города и пели песню российского певца SHAMANa (Ярослава Дронова) «Я — русский». Видео с исполнением песни разлетелось в соцсетях. После задержания подростки стали публиковать кадры с заявлениями о том, что направленные против них действия полиции носят заказной характер.
«Парни, которые стали знаменитым после того, как опубликовали видео с улиц Киева, где пели песни на русском языке (в том числе и песню Шамана „Я русский“) и затем были доставлены за это в полицию похоже, не собираются каяться, а наоборот, переходят в контрнаступление», — написали в украинском издании «Страна». Сообщается, что подростки заявляют о заказной природе направленных против них действий со стороны правоохранительных органов. К этому заказу причастны сотрудники силовых структур, юноши собираются обнародовать их имена, пишет издание.
Дети были доставлены вместе с родителями в участок. С ними проводят беседы. После завершения проверки их действиям будет дана правовая оценка, пишет издание.
Отмечается, что среди задержанных:
- сын бывшего мэра города Лиман Донецкой области Петра Цимидана;
- сын известного украинского банкира Вячеслава Юткина;
- сын крупного киевского застройщика и нардепа депутатской группы «Восстановление Украины Дмитрия Исаенко.
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