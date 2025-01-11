«Я русский»: украинские подростки публично исполнили песню SHAMAN, их задержали

На Украине задержали подростков, исполнявших песню SHAMAN
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В Киеве задержали сыновей чиновников и бизнесменов, которые пели «Я - русский»
В Киеве задержали сыновей чиновников и бизнесменов, которые пели «Я - русский» Фото:

Киевская полиция задержала подростков, которые перекрыли движение в центре города и пели песню российского певца SHAMANa (Ярослава Дронова) «Я — русский». Видео с исполнением песни разлетелось в соцсетях. После задержания подростки стали публиковать кадры с заявлениями о том, что направленные против них действия полиции носят заказной характер.

«Парни, которые стали знаменитым после того, как опубликовали видео с улиц Киева, где пели песни на русском языке (в том числе и песню Шамана „Я русский“) и затем были доставлены за это в полицию похоже, не собираются каяться, а наоборот, переходят в контрнаступление», — написали в украинском издании «Страна». Сообщается, что подростки заявляют о заказной природе направленных против них действий со стороны правоохранительных органов. К этому заказу причастны сотрудники силовых структур, юноши собираются обнародовать их имена, пишет издание. 

Дети были доставлены вместе с родителями в участок. С ними проводят беседы. После завершения проверки их действиям будет дана правовая оценка, пишет издание.

Отмечается, что среди задержанных: 

  • сын бывшего мэра города Лиман Донецкой области Петра Цимидана;
  • сын известного украинского банкира Вячеслава Юткина;
  • сын крупного киевского застройщика и нардепа депутатской группы «Восстановление Украины Дмитрия Исаенко.

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Киевская полиция задержала подростков, которые перекрыли движение в центре города и пели песню российского певца SHAMANa (Ярослава Дронова) «Я — русский». Видео с исполнением песни разлетелось в соцсетях. После задержания подростки стали публиковать кадры с заявлениями о том, что направленные против них действия полиции носят заказной характер. «Парни, которые стали знаменитым после того, как опубликовали видео с улиц Киева, где пели песни на русском языке (в том числе и песню Шамана „Я русский“) и затем были доставлены за это в полицию похоже, не собираются каяться, а наоборот, переходят в контрнаступление», — написали в украинском издании «Страна». Сообщается, что подростки заявляют о заказной природе направленных против них действий со стороны правоохранительных органов. К этому заказу причастны сотрудники силовых структур, юноши собираются обнародовать их имена, пишет издание.  Дети были доставлены вместе с родителями в участок. С ними проводят беседы. После завершения проверки их действиям будет дана правовая оценка, пишет издание. Отмечается, что среди задержанных: 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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