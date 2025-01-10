Конкурс на должность главы Осы Пермского края планируют назначить 14 января

В Осинском городском округе Пермского края состоится внеочередное заседание думы 14 января, на котором планируется объявить конкурс на должность главы муниципалитета. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свой источник.
«По информации источника, знакомого с ситуацией, в повестке заседания будет один вопрос — назначение конкурса на должность главы Осы. Состав конкурсной комиссии на данный момент еще не определен», — сообщает издание.
Конкурс на замещение данной должности предполагает оценку программ кандидатов местными депутатами и представителями администрации губернатора. Кандидат, получивший поддержку большинства депутатов Осинской думы, будет назначен главой округа. В список претендентов, вероятно, войдет и действующий глава округа Алексей Григорьев, который ранее уже выразил желание баллотироваться на новый срок.
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