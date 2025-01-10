10 января 2025

Команда волейбольного клуба ЯНАО попала в ДТП с Range Rover. Видео

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Волейболисты «Факел Ямал» попали в ДТП по пути на игру
Волейболисты «Факел Ямал» попали в ДТП по пути на игру Фото:

Автобус с командой волейбольного клуба «Факел Ямал» попал в ДТП с автомобилем Range Rover. Спортсмены ехали на игру в Ленинградскую область.

«Ехали спокойно себе на игру с Ленинградской областью… Сначала самолет задержали, потом в аварию попали», — рассказал один из игроков в telegram-канале ВК «Факел Ямал».

В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас спортсмены уже доехали до места назначения и располагаются в отеле.

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Автобус с командой волейбольного клуба «Факел Ямал» попал в ДТП с автомобилем Range Rover. Спортсмены ехали на игру в Ленинградскую область. «Ехали спокойно себе на игру с Ленинградской областью… Сначала самолет задержали, потом в аварию попали», — рассказал один из игроков в telegram-канале ВК «Факел Ямал». В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас спортсмены уже доехали до места назначения и располагаются в отеле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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