Волейболисты «Факел Ямал» попали в ДТП по пути на игру
Автобус с командой волейбольного клуба «Факел Ямал» попал в ДТП с автомобилем Range Rover. Спортсмены ехали на игру в Ленинградскую область.
«Ехали спокойно себе на игру с Ленинградской областью… Сначала самолет задержали, потом в аварию попали», — рассказал один из игроков в telegram-канале ВК «Факел Ямал».
В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас спортсмены уже доехали до места назначения и располагаются в отеле.
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