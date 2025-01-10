В Челябинске 11 января произошел бытовой конфликт. Мужчина, вооружившись ножом, напал на сожительницу. На защиту потерпевшей встал 14-летний сын. Он получил ранения. Об этом рассказали в Следственном Управлении СК России по региону.
«В квартире одного из домов по улице Марченко, между сожителями произошел конфликт. В ходе него подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес удары ножом 42-летней сожительнице. Фигурант не смог довести преступный умысел до конца из-за вмешательства в конфликт 14-летнего сына потерпевшей, которому также были причинены ножевые ранения», — объяснили в ведомстве.
Потерпевших госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц.
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