Массовую лепку пельменей отменили из-за отравления пермяков в сети пекарен

Одним из главных событий фестиваля «Сочельник» в Перми должно было стать мероприятие «Большие пельменные помочи» — массовая лепка пельменей. Она должна была состояться в субботу, 11 января, однако из-за отравления пермяков в сети пекарен «Хлебница», мероприятие отменили.
«В связи с ситуацией в городе изменился формат проведения мероприятия. На этой неделе произошла неприятная ситуация с пекарнями „Хлебница“. В связи с этим Роспотребнадзор ужесточил требования к изготовлению продуктов питания и запретил лепку и угощение пельменями на фестивале „Сочельник“. Сожалеем», — написали организаторы мероприятия в группе ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что мероприятие заменили на практикум. Этнограф, профессор Александр Черных рассказал о том, как лепили пельмени в разных традициях Пермского края. Женщины из территорий Прикамья показали, как традиционно лепили пельмени. В прошлом году на пельменных помочах пермяки налепили 30 кг пельменей.
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