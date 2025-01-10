10 января 2025

Массовую лепку пельменей отменили из-за отравления пермяков в сети пекарен

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовую лепку пельменей отменили из-за отравившихся в пекарне пермяков
Массовую лепку пельменей отменили из-за отравившихся в пекарне пермяков Фото:

Одним из главных событий фестиваля «Сочельник» в Перми должно было стать мероприятие «Большие пельменные помочи» — массовая лепка пельменей. Она должна была состояться в субботу, 11 января, однако из-за отравления пермяков в сети пекарен «Хлебница», мероприятие отменили.

«В связи с ситуацией в городе изменился формат проведения мероприятия. На этой неделе произошла неприятная ситуация с пекарнями „Хлебница“. В связи с этим Роспотребнадзор ужесточил требования к изготовлению продуктов питания и запретил лепку и угощение пельменями на фестивале „Сочельник“. Сожалеем», — написали организаторы мероприятия в группе ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что мероприятие заменили на практикум. Этнограф, профессор Александр Черных рассказал о том, как лепили пельмени в разных традициях Пермского края. Женщины из территорий Прикамья показали, как традиционно лепили пельмени. В прошлом году на пельменных помочах пермяки налепили 30 кг пельменей.

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Одним из главных событий фестиваля «Сочельник» в Перми должно было стать мероприятие «Большие пельменные помочи» — массовая лепка пельменей. Она должна была состояться в субботу, 11 января, однако из-за отравления пермяков в сети пекарен «Хлебница», мероприятие отменили. «В связи с ситуацией в городе изменился формат проведения мероприятия. На этой неделе произошла неприятная ситуация с пекарнями „Хлебница“. В связи с этим Роспотребнадзор ужесточил требования к изготовлению продуктов питания и запретил лепку и угощение пельменями на фестивале „Сочельник“. Сожалеем», — написали организаторы мероприятия в группе ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мероприятие заменили на практикум. Этнограф, профессор Александр Черных рассказал о том, как лепили пельмени в разных традициях Пермского края. Женщины из территорий Прикамья показали, как традиционно лепили пельмени. В прошлом году на пельменных помочах пермяки налепили 30 кг пельменей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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