10 января 2025

Исполнительного директора сети «Хлебница» отправили под домашний арест вслед за собственницей. Видео

Исполнительного директора «Хлебницы» Троцкую отправили под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Домашний арест продлится до 9 марта
Домашний арест продлится до 9 марта Фото:

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Ксении Троицкой, исполнительному директору сети «Хлебница». Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье»

«Исполнительному директору сети „Хлебница“ также избрана мера в виде домашнего ареста. Он продлится до 9 марта. Ходатайство следствия о заключении под стражу суд не удовлетворил», — пишет издание.

Ранее судья Татьяна Хаснуллина отправила предпринимательницу Юлию Гагарину под домашний арест до 9 марта. После массового отравления пермяков руководители пекарен «Хлебница» были задержаны.

Ход следствия находится на контроле региональной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Ксении Троицкой, исполнительному директору сети «Хлебница». Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье» «Исполнительному директору сети „Хлебница“ также избрана мера в виде домашнего ареста. Он продлится до 9 марта. Ходатайство следствия о заключении под стражу суд не удовлетворил», — пишет издание. Ранее судья Татьяна Хаснуллина отправила предпринимательницу Юлию Гагарину под домашний арест до 9 марта. После массового отравления пермяков руководители пекарен «Хлебница» были задержаны. Ход следствия находится на контроле региональной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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