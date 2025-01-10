Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Ксении Троицкой, исполнительному директору сети «Хлебница». Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье»
«Исполнительному директору сети „Хлебница“ также избрана мера в виде домашнего ареста. Он продлится до 9 марта. Ходатайство следствия о заключении под стражу суд не удовлетворил», — пишет издание.
Ранее судья Татьяна Хаснуллина отправила предпринимательницу Юлию Гагарину под домашний арест до 9 марта. После массового отравления пермяков руководители пекарен «Хлебница» были задержаны.
Ход следствия находится на контроле региональной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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