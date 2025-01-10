Зарплатный максимум для специалистов по льготам и компенсациям в Перми составляет 130 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 180 тысяч рублей, в Москве — 220 тысяч рублей. Наиболее востребованы специалисты с квалификационными сертификатами в кадровом менеджменте и опытом разработки системы грейдов. Эти данные содержатся в отчете сервиса по поиску работы SuperJob.
«В Перми зарплата для специалиста с высшим образованием и опытом работы в HR от одного года составляет от 48 до 50 тысяч рублей. Требуются навыки работы с „1С:Зарплата и управление персоналом“, Excel, знание трудового законодательства, основ формирования заработной платы и методов стимулирования», — указано в исследовании.
Соискателям со знанием методик оценки должностей и грейдов, опытом разработки документов по оплате труда и социальной политике, а также стажем в роли специалиста по льготам от одного года, предлагают зарплату от 50 до 65 тысяч рублей.
Кандидаты с квалификационными сертификатами, дополнительным образованием в кадровом менеджменте, опытом разработки систем оплаты труда и работы со льготами (от трех лет) могут зарабатывать от 65 до 95 тысяч рублей. Также желателен разговорный английский и опыт в производственной компании. Специалисты с опытом разработки систем грейдирования и стажем от пяти лет могут рассчитывать на зарплату от 95 до 130 тысяч рублей.
В исследовании отмечается, что среднестатистический соискатель — женщина 45 лет с высшим образованием (94%). На последнем месте работы она провела 4,1 года и в 47% случаях на момент размещения резюме была безработной, 23% соискательниц готовы к переезду.
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