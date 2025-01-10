10 января 2025

Аналитики рассказали, сколько в Перми получают специалисты по льготам и компенсациям

Superjob: пермские работодатели готовы платить C&B-специалисту 130 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В производственных компаниях требуются сотрудники, разбирающиеся в бонусах и ДМС
В производственных компаниях требуются сотрудники, разбирающиеся в бонусах и ДМС Фото:

Зарплатный максимум для специалистов по льготам и компенсациям в Перми составляет 130 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 180 тысяч рублей, в Москве — 220 тысяч рублей. Наиболее востребованы специалисты с квалификационными сертификатами в кадровом менеджменте и опытом разработки системы грейдов. Эти данные содержатся в отчете сервиса по поиску работы SuperJob.

«В Перми зарплата для специалиста с высшим образованием и опытом работы в HR от одного года составляет от 48 до 50 тысяч рублей. Требуются навыки работы с „1С:Зарплата и управление персоналом“, Excel, знание трудового законодательства, основ формирования заработной платы и методов стимулирования», — указано в исследовании.

Соискателям со знанием методик оценки должностей и грейдов, опытом разработки документов по оплате труда и социальной политике, а также стажем в роли специалиста по льготам от одного года, предлагают зарплату от 50 до 65 тысяч рублей.

Кандидаты с квалификационными сертификатами, дополнительным образованием в кадровом менеджменте, опытом разработки систем оплаты труда и работы со льготами (от трех лет) могут зарабатывать от 65 до 95 тысяч рублей. Также желателен разговорный английский и опыт в производственной компании. Специалисты с опытом разработки систем грейдирования и стажем от пяти лет могут рассчитывать на зарплату от 95 до 130 тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что среднестатистический соискатель — женщина 45 лет с высшим образованием (94%). На последнем месте работы она провела 4,1 года и в 47% случаях на момент размещения резюме была безработной, 23% соискательниц готовы к переезду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зарплатный максимум для специалистов по льготам и компенсациям в Перми составляет 130 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 180 тысяч рублей, в Москве — 220 тысяч рублей. Наиболее востребованы специалисты с квалификационными сертификатами в кадровом менеджменте и опытом разработки системы грейдов. Эти данные содержатся в отчете сервиса по поиску работы SuperJob. «В Перми зарплата для специалиста с высшим образованием и опытом работы в HR от одного года составляет от 48 до 50 тысяч рублей. Требуются навыки работы с „1С:Зарплата и управление персоналом“, Excel, знание трудового законодательства, основ формирования заработной платы и методов стимулирования», — указано в исследовании. Соискателям со знанием методик оценки должностей и грейдов, опытом разработки документов по оплате труда и социальной политике, а также стажем в роли специалиста по льготам от одного года, предлагают зарплату от 50 до 65 тысяч рублей. Кандидаты с квалификационными сертификатами, дополнительным образованием в кадровом менеджменте, опытом разработки систем оплаты труда и работы со льготами (от трех лет) могут зарабатывать от 65 до 95 тысяч рублей. Также желателен разговорный английский и опыт в производственной компании. Специалисты с опытом разработки систем грейдирования и стажем от пяти лет могут рассчитывать на зарплату от 95 до 130 тысяч рублей. В исследовании отмечается, что среднестатистический соискатель — женщина 45 лет с высшим образованием (94%). На последнем месте работы она провела 4,1 года и в 47% случаях на момент размещения резюме была безработной, 23% соискательниц готовы к переезду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...