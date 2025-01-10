10 января 2025

В Челябинске продают однокомнатную квартиру за 77 миллионов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отель Виктория. Челябинск, гостиница, отель виктория
В Челябинске по частям продают помещения отеля «Виктория» Фото:

В Челябинске на продажу выставили однокомнатные апартаменты в доме на Молодогвардейцев, 34, где находится отель «Виктория». За квартиру на втором этаже комплекса озвучили цену в 77,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Количество комнат: 1, квартира 202. Общая площадь — 386,7 квадратных метров. Развитая транспортная инфраструктура, в непосредственной близости находится все необходимое», — отмечается на сайте «Авито».

Автор объявления также уточнил, что в комплексе «Виктория» продаются и другие помещения — как небольшие студии, так и квартиры с несколькими комнатами. Они реализуются с чистовой отделкой и меблированы.

Как сообщало URA.RU ранее, на часть отеля «Виктория» летом 2024 года снизили цену до 125 миллионов рублей. За эти деньги предлагалось помещение, состоящее из двух этажей — первого этажа и цоколя. Начальная стоимость составляла 179 млн рублей.

Недвижимость находится на северо-западе Челябинска
Недвижимость находится на северо-западе Челябинска

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на продажу выставили однокомнатные апартаменты в доме на Молодогвардейцев, 34, где находится отель «Виктория». За квартиру на втором этаже комплекса озвучили цену в 77,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Количество комнат: 1, квартира 202. Общая площадь — 386,7 квадратных метров. Развитая транспортная инфраструктура, в непосредственной близости находится все необходимое», — отмечается на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что в комплексе «Виктория» продаются и другие помещения — как небольшие студии, так и квартиры с несколькими комнатами. Они реализуются с чистовой отделкой и меблированы. Как сообщало URA.RU ранее, на часть отеля «Виктория» летом 2024 года снизили цену до 125 миллионов рублей. За эти деньги предлагалось помещение, состоящее из двух этажей — первого этажа и цоколя. Начальная стоимость составляла 179 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...