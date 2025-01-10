В Челябинске продают однокомнатную квартиру за 77 миллионов. Скрин

11 января 2025 в 23:05 Размер текста - 17 +

В Челябинске по частям продают помещения отеля «Виктория» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на продажу выставили однокомнатные апартаменты в доме на Молодогвардейцев, 34, где находится отель «Виктория». За квартиру на втором этаже комплекса озвучили цену в 77,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Количество комнат: 1, квартира 202. Общая площадь — 386,7 квадратных метров. Развитая транспортная инфраструктура, в непосредственной близости находится все необходимое», — отмечается на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что в комплексе «Виктория» продаются и другие помещения — как небольшие студии, так и квартиры с несколькими комнатами. Они реализуются с чистовой отделкой и меблированы. Как сообщало URA.RU ранее, на часть отеля «Виктория» летом 2024 года снизили цену до 125 миллионов рублей. За эти деньги предлагалось помещение, состоящее из двух этажей — первого этажа и цоколя. Начальная стоимость составляла 179 млн рублей. Недвижимость находится на северо-западе Челябинска Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kvartiry/1-k._apartamenty_3867_m_210_et._4691969246 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на продажу выставили однокомнатные апартаменты в доме на Молодогвардейцев, 34, где находится отель «Виктория». За квартиру на втором этаже комплекса озвучили цену в 77,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Количество комнат: 1, квартира 202. Общая площадь — 386,7 квадратных метров. Развитая транспортная инфраструктура, в непосредственной близости находится все необходимое», — отмечается на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что в комплексе «Виктория» продаются и другие помещения — как небольшие студии, так и квартиры с несколькими комнатами. Они реализуются с чистовой отделкой и меблированы. Как сообщало URA.RU ранее, на часть отеля «Виктория» летом 2024 года снизили цену до 125 миллионов рублей. За эти деньги предлагалось помещение, состоящее из двух этажей — первого этажа и цоколя. Начальная стоимость составляла 179 млн рублей.