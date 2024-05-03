03 мая 2024

В Челябинске по частям распродают бывший отель депутата. Скрин

В Челябинске продают часть отеля «Виктория», принадлежавшего депутату Павленкову
© Служба новостей «URA.RU»
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Отель Виктория. Челябинск, гостиница, отель виктория
Каждый этаж отеля имеет отдельные входы со стороны улицы Молодогвардейцев Фото:

В Челябинске на продажу выставили часть отеля «Виктория», совладельцем которого ранее был депутат Центрального райсовета Владимир Павленков. Объявление о продаже ресторана и части помещений за 179 млн рублей появилось на сайте объявлений.

«Предлагаем вашему вниманию помещение в апарт-комплексе „Виктория“ за 179 млн 540 тысяч рублей. Состоит из двух этажей: первый этаж и цоколь. Вид помещения: общественное питание», — говорится в объявлении на «Авито».

Одноименный ресторан «Виктория» был частью отеля. Павленков был одним из совладельцев отеля и ресторана до октября 2022 года. Затем здания перешли под контроль Евгения и Сергея, отца и сына, Вайнштейнов. Семья Вайнштейнов является одной из самых обеспеченных в Челябинске. Официальным владельцем комплекса является Наталья Назарчук, входящая в состав учредителей и руководства ряда бизнесов Вайнштейнов.

Предлагаемое в объявлении помещение состоит из двух этажей: первого этажа и цоколя
Предлагаемое в объявлении помещение состоит из двух этажей: первого этажа и цоколя

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В Челябинске на продажу выставили часть отеля «Виктория», совладельцем которого ранее был депутат Центрального райсовета Владимир Павленков. Объявление о продаже ресторана и части помещений за 179 млн рублей появилось на сайте объявлений. «Предлагаем вашему вниманию помещение в апарт-комплексе „Виктория“ за 179 млн 540 тысяч рублей. Состоит из двух этажей: первый этаж и цоколь. Вид помещения: общественное питание», — говорится в объявлении на «Авито». Одноименный ресторан «Виктория» был частью отеля. Павленков был одним из совладельцев отеля и ресторана до октября 2022 года. Затем здания перешли под контроль Евгения и Сергея, отца и сына, Вайнштейнов. Семья Вайнштейнов является одной из самых обеспеченных в Челябинске. Официальным владельцем комплекса является Наталья Назарчук, входящая в состав учредителей и руководства ряда бизнесов Вайнштейнов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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