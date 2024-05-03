В Челябинске продают часть отеля «Виктория», принадлежавшего депутату Павленкову

Каждый этаж отеля имеет отдельные входы со стороны улицы Молодогвардейцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на продажу выставили часть отеля «Виктория», совладельцем которого ранее был депутат Центрального райсовета Владимир Павленков. Объявление о продаже ресторана и части помещений за 179 млн рублей появилось на сайте объявлений.

«Предлагаем вашему вниманию помещение в апарт-комплексе „Виктория“ за 179 млн 540 тысяч рублей. Состоит из двух этажей: первый этаж и цоколь. Вид помещения: общественное питание», — говорится в объявлении на «Авито».

Одноименный ресторан «Виктория» был частью отеля. Павленков был одним из совладельцев отеля и ресторана до октября 2022 года. Затем здания перешли под контроль Евгения и Сергея, отца и сына, Вайнштейнов. Семья Вайнштейнов является одной из самых обеспеченных в Челябинске. Официальным владельцем комплекса является Наталья Назарчук, входящая в состав учредителей и руководства ряда бизнесов Вайнштейнов.

Предлагаемое в объявлении помещение состоит из двух этажей: первого этажа и цоколя Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/obschepit_897.7_m_4019794502