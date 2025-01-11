11 января 2025
10 января 2025

В Перми продается круизный катер по цене особняка. Скрин

В Перми продают моторный катер с системой джойстикового управления
© Служба новостей «URA.RU»
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Судно можно эксплуатировать только в пресной воде
Судно можно эксплуатировать только в пресной воде Фото:

В Перми на продажу выставили круизный катер с каютой Chaparral 327 SSX. За боурайдер 2015 года выпуска озвучили цену в 28,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. По аналогичной цене на сайте бесплатных объявлений в краевой столице продаются коттеджи. 

«Катер с каютой, он оснащен двумя мощными двигателями MerCruiser 377 МAG DТS по 320 л. c. и джойcтикoвым управлением приводами Axius. Судно имеет систему кондиционирования, душ, химический туалет, мойку, холодильник, стойку для приготовления напитков, стереосистему, телевизор и морскую рацию», — отмечается на сайте «Авито».

Автор объявления также уточнил, что катер может вместить до 14 пассажиров, а на корме есть автоматически раскладывающийся диван. Эксплуатация судна возможна исключительно в пресной воде. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в микрорайоне Верхняя Курья, которая также известна как «Пермская Рублевка» из-за большого количества элитного жилья, выставили на продажу частный дом за 53 млн рублей. Коттедж площадью 438 квадратных метров расположен на берегу Камы.

Катер стоит в ангаре в Пермском округе
Катер стоит в ангаре в Пермском округе
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В Перми на продажу выставили круизный катер с каютой Chaparral 327 SSX. За боурайдер 2015 года выпуска озвучили цену в 28,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. По аналогичной цене на сайте бесплатных объявлений в краевой столице продаются коттеджи.  «Катер с каютой, он оснащен двумя мощными двигателями MerCruiser 377 МAG DТS по 320 л. c. и джойcтикoвым управлением приводами Axius. Судно имеет систему кондиционирования, душ, химический туалет, мойку, холодильник, стойку для приготовления напитков, стереосистему, телевизор и морскую рацию», — отмечается на сайте «Авито». Автор объявления также уточнил, что катер может вместить до 14 пассажиров, а на корме есть автоматически раскладывающийся диван. Эксплуатация судна возможна исключительно в пресной воде.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что в микрорайоне Верхняя Курья, которая также известна как «Пермская Рублевка» из-за большого количества элитного жилья, выставили на продажу частный дом за 53 млн рублей. Коттедж площадью 438 квадратных метров расположен на берегу Камы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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