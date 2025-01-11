В Перми на продажу выставили круизный катер с каютой Chaparral 327 SSX. За боурайдер 2015 года выпуска озвучили цену в 28,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. По аналогичной цене на сайте бесплатных объявлений в краевой столице продаются коттеджи.
«Катер с каютой, он оснащен двумя мощными двигателями MerCruiser 377 МAG DТS по 320 л. c. и джойcтикoвым управлением приводами Axius. Судно имеет систему кондиционирования, душ, химический туалет, мойку, холодильник, стойку для приготовления напитков, стереосистему, телевизор и морскую рацию», — отмечается на сайте «Авито».
Автор объявления также уточнил, что катер может вместить до 14 пассажиров, а на корме есть автоматически раскладывающийся диван. Эксплуатация судна возможна исключительно в пресной воде.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в микрорайоне Верхняя Курья, которая также известна как «Пермская Рублевка» из-за большого количества элитного жилья, выставили на продажу частный дом за 53 млн рублей. Коттедж площадью 438 квадратных метров расположен на берегу Камы.
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