11 января 2025

Появились первые кадры из освобожденного ВС РФ Курахово

Жители Курахово под Донецком ждали прихода бойцов ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ освободили Курахово в начале января
ВС РФ освободили Курахово в начале января Фото:

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев стал первым журналистом, посетившим освобожденный город Курахово в ДНР. По его словам, после месяца активных боев город остался практически неповрежденным.

«Сейчас обстановка здесь спокойная. ВСУ продолжают отступать, давая простор для продвижения российской армии», — отмечает Газдиев. Российские военные из группировки «Юг» подтверждают, что Курахово не было подготовлено к эшелонированной обороне, пишет RT.

Несмотря на интенсивные бои, большинство зданий в Курахово сохранились, и около четырех тысяч жителей продолжают проживать в своих домах. До начала конфликта в городе проживало около 18 тысяч человек.

ВС РФ полностью освободили город Курахово в ДНР 6 января. Город является важным стратегическим объектом. Его расположение связано с ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами, такими как Донецк и Покровск (Красноармейск).

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Военный корреспондент RT Мурад Газдиев стал первым журналистом, посетившим освобожденный город Курахово в ДНР. По его словам, после месяца активных боев город остался практически неповрежденным. «Сейчас обстановка здесь спокойная. ВСУ продолжают отступать, давая простор для продвижения российской армии», — отмечает Газдиев. Российские военные из группировки «Юг» подтверждают, что Курахово не было подготовлено к эшелонированной обороне, пишет RT. Несмотря на интенсивные бои, большинство зданий в Курахово сохранились, и около четырех тысяч жителей продолжают проживать в своих домах. До начала конфликта в городе проживало около 18 тысяч человек. ВС РФ полностью освободили город Курахово в ДНР 6 января. Город является важным стратегическим объектом. Его расположение связано с ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами, такими как Донецк и Покровск (Красноармейск).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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