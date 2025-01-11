Военный корреспондент RT Мурад Газдиев стал первым журналистом, посетившим освобожденный город Курахово в ДНР. По его словам, после месяца активных боев город остался практически неповрежденным.
«Сейчас обстановка здесь спокойная. ВСУ продолжают отступать, давая простор для продвижения российской армии», — отмечает Газдиев. Российские военные из группировки «Юг» подтверждают, что Курахово не было подготовлено к эшелонированной обороне, пишет RT.
Несмотря на интенсивные бои, большинство зданий в Курахово сохранились, и около четырех тысяч жителей продолжают проживать в своих домах. До начала конфликта в городе проживало около 18 тысяч человек.
ВС РФ полностью освободили город Курахово в ДНР 6 января. Город является важным стратегическим объектом. Его расположение связано с ключевыми транспортными маршрутами и населенными пунктами, такими как Донецк и Покровск (Красноармейск).
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