Экс-полковник рассказал URA.RU, чем важно освобождение Курахова

Взятие Курахова в ДНР освобождает российским силам дорогу на Покровск, который является стратегически важным пунктом. Об этом URA.RU сообщил полковник в отставке, военный эксперт, журналист, писатель, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
«Самый главный плюс — взятие Курахова освобождает дорогу на Покровск. Покровск — это стратегически важный пункт, к которому ведут пять, шесть или даже восемь дорог», — отметил Баранец в беседе с корреспондентом URA.RU.
По словам экс-полковника, именно через Покровск ВСУ доставляют боеприпасы, продовольствия, пополняют личный состав, резервы и прочее. Эксперт подчеркнул, что этот город является «последними воротами» перед украинской границей.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ полностью освободили город Курахово в ДНР. В результате боевых действий ВСУ потеряли около 80% личного состава. Что это за город и какое влияние он может оказать на спецоперацию — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.