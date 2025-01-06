Экс-полковник рассказал URA.RU, чем важно освобождение Курахова

Экс-полковник Баранец: взятие Курахова освобождает дорогу на Покровск
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские силы освободили Курахово в ДНР
Российские силы освободили Курахово в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взятие Курахова в ДНР освобождает российским силам дорогу на Покровск, который является стратегически важным пунктом. Об этом URA.RU сообщил полковник в отставке, военный эксперт, журналист, писатель, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. 

«Самый главный плюс — взятие Курахова освобождает дорогу на Покровск. Покровск — это стратегически важный пункт, к которому ведут пять, шесть или даже восемь дорог», — отметил Баранец в беседе с корреспондентом URA.RU.

По словам экс-полковника, именно через Покровск ВСУ доставляют боеприпасы, продовольствия, пополняют личный состав, резервы и прочее. Эксперт подчеркнул, что этот город является «последними воротами» перед украинской границей.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ полностью освободили город Курахово в ДНР. В результате боевых действий ВСУ потеряли около 80% личного состава. Что это за город и какое влияние он может оказать на спецоперацию — в материале URA.RU.

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Взятие Курахова в ДНР освобождает российским силам дорогу на Покровск, который является стратегически важным пунктом. Об этом URA.RU сообщил полковник в отставке, военный эксперт, журналист, писатель, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.  «Самый главный плюс — взятие Курахова освобождает дорогу на Покровск. Покровск — это стратегически важный пункт, к которому ведут пять, шесть или даже восемь дорог», — отметил Баранец в беседе с корреспондентом URA.RU. По словам экс-полковника, именно через Покровск ВСУ доставляют боеприпасы, продовольствия, пополняют личный состав, резервы и прочее. Эксперт подчеркнул, что этот город является «последними воротами» перед украинской границей. Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ полностью освободили город Курахово в ДНР. В результате боевых действий ВСУ потеряли около 80% личного состава. Что это за город и какое влияние он может оказать на спецоперацию — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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