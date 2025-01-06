ВС РФ взяли Курахово под полный контроль: что это за город, значение для СВО. Карта

Российские военные полностью освободили Курахово в ДНР
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Освобождение Курахова для ВСУ обернется крахом на всем фронте
Освобождение Курахова для ВСУ обернется крахом на всем фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ полностью освободили город Курахово в ДНР. Он является важным стратегическим объектом. Расположение города придает ему значимость, так как он находится недалеко от ключевых транспортных маршрутов и населенных пунктов, таких как Донецк и Покровск (Красноармейск). Что это за город и какое влияние он может оказать на СВО — в материале URA.RU.

Что это за населенный пункт

Курахово было основано в 1936 году как рабочий поселок для строительства государственной районной электростанции Кураховгрэсстрой. Название поселка произошло от соседнего села Кураховка. Согласно последней переписи населения, проведенной в 2001 году, здесь проживали 21 479 человек. Однако по оценкам украинских источников, к январю 2022 года численность населения уменьшилась до 18 220 человек.

Город находится на берегу реки Волчьей и у Кураховского водохранилища, что делает его ключевым транспортным и логистическим узлом в регионе. Это географическое положение обуславливает его роль в обеспечении и поддержке военных операций.

Два моста, соединяющие различные части города, имеют критическое значение для мобильности и логистики. Автомобильный и железнодорожный мосты являются основными транспортными артериями, через которые осуществляется перемещение войск и снабжение.

Железнодорожный мост был поврежден российскими войсками еще в марте 2024 года. Затем, уже в сентябре этого же года, последовал удар по автомобильному мосту, который также несет важную логистическую функцию в обеспечении гарнизонов ВСУ как в Курахове, так и в соседнем Селидове.

Стратегическое значение Курахова

Путь к расширению фронта

Завоевание Курахова предоставит российским войскам возможность продвигаться дальше на запад, к ключевым регионам, таким как Богатырь и Великая Новоселка. Это продвижение не только освободит дополнительные территории, но и создаст плацдарм для стратегических операций в восточной части Запорожской области вдоль ключевой транспортной артерии Запорожье-Донецк. Контроль над этими участками дороги имеет решающее значение для логистики и обеспечения подвозов, что, в свою очередь, позволяет России проводить более эффективные наступательные операции.

Такое распределение сил не только будет способствовать выполнению тактических целей по освобождению оккупированных территорий, но и значительно расширит пространство для маневра российских войск. Овладение Кураховым позволит найти уязвимые места в обороне ВСУ, которые могут быть использованы для дальнейших атак.

Уязвимость украинской обороны

С освобождением Угледара и успешными действиями российских войск, положение Курахова становится критически важным. Без контроля над Кураховым, ВСУ рискуют не только потерять этот стратегически важный город, но и столкнуться с настоящим коллапсом фронта. Отступление из Курахова может привести к обрушению рубежа обороны под Красноармейском (Покровском), что станет катастрофической потерей в текущей обстановке.

Бои в Курахове

С начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году, население Курахова значительно увеличилось за счет беженцев, ищущих убежище от боевых действий. После начала специальной военной операции России в 2022 году, ситуация в городе стала еще более сложной: большинство жителей и хозяйств были вынуждены эвакуироваться, следствием чего стали значительные разрушения городской инфраструктуры и жилья.

Успехи российской армии в освобождении Угледара предоставляют возможность для удара на запад от Курахова, что может перерезать пути снабжения текущему гарнизону. В таких условиях ВСУ окажутся окруженными с трех сторон, тогда как с четвертой стороны им будут препятствовать река Волчья и Кураховское водохранилище.

Заявление Минобороны по освобождению Курахова

В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили город Курахово, который является наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса. За последние десять лет киевский режим превратил Курахово в мощный укрепленный район, оборудованный развитыми долговременными огневыми точками и подземными коммуникациями. С севера город прикрыт водохранилищем, что значительно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений, сообщает Минобороны РФ. 

Для защиты города противник сосредоточил крупные силы, включая формирование националистов и иностранных наемников, а также усилил свои позиции артиллерией и танками. В их числе были 79 десантно-штурмовая и 46 аэромобильная бригады, а также 5-я тяжёлая, 33 и 157 механизированные бригады. По данным МО, всего для удержания Курахова командование ВСУ задействовало 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих.

В результате действий российских войск во время освобождения Курахова противник понес значительные потери — около 80% личного состава (более 12 тысяч человек), а также порядка 3 тысяч единиц различного вооружения и военной техники, включая 40 танков и другие боевые бронированные машины. За два месяца боевых действий в районе Курахова средние потери ВСУ составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными ежедневно. 

Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы по мирному населению города Донецка — столицы Донецкой Народной Республики. После взятия Курахова российские войска вышли на оперативный простор, что позволит увеличить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики.

Территориальное положение Курахова
Территориальное положение Курахова
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Вооруженные силы РФ полностью освободили город Курахово в ДНР. Он является важным стратегическим объектом. Расположение города придает ему значимость, так как он находится недалеко от ключевых транспортных маршрутов и населенных пунктов, таких как Донецк и Покровск (Красноармейск). Что это за город и какое влияние он может оказать на СВО — в материале URA.RU. Что это за населенный пункт Курахово было основано в 1936 году как рабочий поселок для строительства государственной районной электростанции Кураховгрэсстрой. Название поселка произошло от соседнего села Кураховка. Согласно последней переписи населения, проведенной в 2001 году, здесь проживали 21 479 человек. Однако по оценкам украинских источников, к январю 2022 года численность населения уменьшилась до 18 220 человек. Город находится на берегу реки Волчьей и у Кураховского водохранилища, что делает его ключевым транспортным и логистическим узлом в регионе. Это географическое положение обуславливает его роль в обеспечении и поддержке военных операций. Два моста, соединяющие различные части города, имеют критическое значение для мобильности и логистики. Автомобильный и железнодорожный мосты являются основными транспортными артериями, через которые осуществляется перемещение войск и снабжение. Железнодорожный мост был поврежден российскими войсками еще в марте 2024 года. Затем, уже в сентябре этого же года, последовал удар по автомобильному мосту, который также несет важную логистическую функцию в обеспечении гарнизонов ВСУ как в Курахове, так и в соседнем Селидове. Стратегическое значение Курахова Путь к расширению фронта Завоевание Курахова предоставит российским войскам возможность продвигаться дальше на запад, к ключевым регионам, таким как Богатырь и Великая Новоселка. Это продвижение не только освободит дополнительные территории, но и создаст плацдарм для стратегических операций в восточной части Запорожской области вдоль ключевой транспортной артерии Запорожье-Донецк. Контроль над этими участками дороги имеет решающее значение для логистики и обеспечения подвозов, что, в свою очередь, позволяет России проводить более эффективные наступательные операции. Такое распределение сил не только будет способствовать выполнению тактических целей по освобождению оккупированных территорий, но и значительно расширит пространство для маневра российских войск. Овладение Кураховым позволит найти уязвимые места в обороне ВСУ, которые могут быть использованы для дальнейших атак. Уязвимость украинской обороны С освобождением Угледара и успешными действиями российских войск, положение Курахова становится критически важным. Без контроля над Кураховым, ВСУ рискуют не только потерять этот стратегически важный город, но и столкнуться с настоящим коллапсом фронта. Отступление из Курахова может привести к обрушению рубежа обороны под Красноармейском (Покровском), что станет катастрофической потерей в текущей обстановке. Бои в Курахове С начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году, население Курахова значительно увеличилось за счет беженцев, ищущих убежище от боевых действий. После начала специальной военной операции России в 2022 году, ситуация в городе стала еще более сложной: большинство жителей и хозяйств были вынуждены эвакуироваться, следствием чего стали значительные разрушения городской инфраструктуры и жилья. Успехи российской армии в освобождении Угледара предоставляют возможность для удара на запад от Курахова, что может перерезать пути снабжения текущему гарнизону. В таких условиях ВСУ окажутся окруженными с трех сторон, тогда как с четвертой стороны им будут препятствовать река Волчья и Кураховское водохранилище. Заявление Минобороны по освобождению Курахова В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили город Курахово, который является наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса. За последние десять лет киевский режим превратил Курахово в мощный укрепленный район, оборудованный развитыми долговременными огневыми точками и подземными коммуникациями. С севера город прикрыт водохранилищем, что значительно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений, сообщает Минобороны РФ.  Для защиты города противник сосредоточил крупные силы, включая формирование националистов и иностранных наемников, а также усилил свои позиции артиллерией и танками. В их числе были 79 десантно-штурмовая и 46 аэромобильная бригады, а также 5-я тяжёлая, 33 и 157 механизированные бригады. По данным МО, всего для удержания Курахова командование ВСУ задействовало 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих. В результате действий российских войск во время освобождения Курахова противник понес значительные потери — около 80% личного состава (более 12 тысяч человек), а также порядка 3 тысяч единиц различного вооружения и военной техники, включая 40 танков и другие боевые бронированные машины. За два месяца боевых действий в районе Курахова средние потери ВСУ составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными ежедневно.  Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести артиллерийские обстрелы по мирному населению города Донецка — столицы Донецкой Народной Республики. После взятия Курахова российские войска вышли на оперативный простор, что позволит увеличить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики.
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