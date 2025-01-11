«Авито»: каждый второй пермяк хочет улучшить свое благосостояние в 2025 году

Каждый второй житель Перми хочет в 2025 году улучшить свое материальное положение. Женщины в основном планируют заняться саморазвитием, а мужчины — найти баланс между работой и личной жизнью. Планы пермяков выяснили аналитики «Авито».
«Девять из десяти жителей Перми ставят цели на год. Каждый второй (52%) уже планирует на 2025 год, а еще 28% собираются сделать это. Основные цели опрошенных: улучшение материального положения (46%), здоровый образ жизни (37%), путешествия (35%) и ремонт дома (18%)», — сообщается в результатах исследования.
Женщины чаще ставят цели, связанные с похудением (30% против 16% мужчин), правильным питанием (22% против 15%) и развитием (по 21% против 16%). Также 19% женщин хотят закрыть ипотеку или кредиты.
Мужчины больше стремятся к балансу между работой и личной жизнью, отказу от вредных привычек и покупке автомобиля (по 17%). 15% мужчин хотят вырасти в карьере, а 11% (против 8% женщин) надеются встретить свою любовь в 2025 году.
Представители старших поколений в этом году планируют проводить больше времени с семьей, в то время как молодежь стремится купить квартиру, получить образование, водительские права, заняться ментальным здоровьем и начать изучать иностранные языки.
70% респондентов достигли своих целей на 2024 год. 11% еще продолжают работать над ними, 12% не ставили никаких целей, а 3% отказались от своих целей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что каждый пятый пермяк гордится качеством своей работы в 2024 году. Пермячки считают своими победами качество работы, а пермяки — рост дохода.
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