11 января 2025

В России появился способ легального заработка на криптовалюте

Безделов: россиянам дали возможность заработать на майнинге криптовалюты
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена биткоина выросла на 157,3% за год. Весной она может достичь 130 тысяч долларов
Цена биткоина выросла на 157,3% за год. Весной она может достичь 130 тысяч долларов Фото:

Подписанные летом 2024 года президентом России Владимиром Путиным законы о майнинге открывают новые возможности для легального заработка как для участников отрасли, так и для обычных граждан. Об этом рассказал Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга. 

«Физические лица могут заниматься майнигом криптовалюты без включения в реестр, но в пределах норм электроэнергии (6000 Кв/ч в месяц). В случае превышения этой нормы гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявление на включение в реестр», — сообщил агентству «Прайм» Безделов. По мнению эксперта, доверие к отрасли выросло, и спрос на оборудование и услуги майнинга в IV квартале 2024 года увеличился в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Интерес к майнингу проявляют и зарубежные участники, особенно из стран БРИКС. Майнинг цифровой валюты стал хорошим способом заработка: цена биткоина выросла на 157,3% за год, и ожидается, что весной она может достичь 130 тысяч долларов. Российские компании могут разнообразить свои активы и использовать криптовалюту для международной торговли. Сергей Безделов советует квалифицированным инвесторам выделять до 5% своего портфеля на майнинг и цифровые валюты.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство России запретило майнинг в 10 регионах РФ. Отмечается, что запрет на майнинг будет действовать до 2031 года. 

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Подписанные летом 2024 года президентом России Владимиром Путиным законы о майнинге открывают новые возможности для легального заработка как для участников отрасли, так и для обычных граждан. Об этом рассказал Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга.  «Физические лица могут заниматься майнигом криптовалюты без включения в реестр, но в пределах норм электроэнергии (6000 Кв/ч в месяц). В случае превышения этой нормы гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявление на включение в реестр», — сообщил агентству «Прайм» Безделов. По мнению эксперта, доверие к отрасли выросло, и спрос на оборудование и услуги майнинга в IV квартале 2024 года увеличился в три раза по сравнению с предыдущим годом. Интерес к майнингу проявляют и зарубежные участники, особенно из стран БРИКС. Майнинг цифровой валюты стал хорошим способом заработка: цена биткоина выросла на 157,3% за год, и ожидается, что весной она может достичь 130 тысяч долларов. Российские компании могут разнообразить свои активы и использовать криптовалюту для международной торговли. Сергей Безделов советует квалифицированным инвесторам выделять до 5% своего портфеля на майнинг и цифровые валюты. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России запретило майнинг в 10 регионах РФ. Отмечается, что запрет на майнинг будет действовать до 2031 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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