Правительство РФ запретило майнинг в 10 регионах РФ

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Запрет на майнинг в 10 регионах РФ вводится до 2031 года
Запрет на майнинг в 10 регионах РФ вводится до 2031 года Фото:

Российское правительство ввело запрет на майнинг криптовалют в отдельных 10 регионах до 15 марта 2031 года. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне», — говорится в документе. При этом отмечается, что также запрет вводится и в новых регионах РФ. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что запрет на майнинг будет действовать до 2031 года. Кроме того, в документе указано, что в Бурятии, Забайкалье и Иркутской области запрет на майнинг вводится в пиковые периоды энергопотребления.

О планах правительства вести запрет на майнинг говорилось в ноябре. Решение касалось Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии в осенне-зимний период, а также Дагестан, Северную Осетию и некоторые другие регионы. 

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Российское правительство ввело запрет на майнинг криптовалют в отдельных 10 регионах до 15 марта 2031 года. Об этом говорится в соответствующем документе. «Запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне», — говорится в документе. При этом отмечается, что также запрет вводится и в новых регионах РФ. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что запрет на майнинг будет действовать до 2031 года. Кроме того, в документе указано, что в Бурятии, Забайкалье и Иркутской области запрет на майнинг вводится в пиковые периоды энергопотребления. О планах правительства вести запрет на майнинг говорилось в ноябре. Решение касалось Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии в осенне-зимний период, а также Дагестан, Северную Осетию и некоторые другие регионы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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