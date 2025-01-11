Крыша школьного бассейна обрушилась во Владивостоке: что произошло, реакция властей

Во Владивостоке в школе №72 обрушился потолок и часть фасада в помещении бассейна. Никто из детей не пострадал. Прокуратура начала проверку. Что известно о происшествии, когда был последний ремонт — в материале URA.RU.
Что произошло
Обрушение потолка
Утром 12 января текущего года в МБОУ «СОШ № 72» произошло обрушение потолка и части фасада в помещении бассейна. Пострадавших в результате инцидента нет. Территория школы оцеплена, сейчас она находится под охраной.
Проверка
Прокуратура Советского района начала проверку по факту обрушения. На место для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор района Максим Муравьев. «Установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ликвидация последствий поставлена на контроль», — заявил Муравьев. Его слова передает пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем telegram-канале.
Иск против местной власти
Также прокуратурой был подан иск против городской администрации города. Согласно ему суд требуют обязать местные власти финансировать техническое обследование и ремонт школьной кровли. Также бездействие городских властей требуют признать незаконным.
Реакция главы Владивостока и принятые меры
Глава Владивостока Константин Шестаков заявил, что из-за обрушения кровли в помещении бассейна был введен режим локальной чрезвычайной ситуации. В настоящее время вокруг объекта устанавливается ограждение, по всему периметру размещаются информационные таблички и система видеонаблюдения, также усиливается охрана объекта. «Мы обеспечиваем безопасность данного объекта», — отметил Шестаков.
Шестаков сообщил, что после проведения обследования объекта будет принято решение о необходимости либо проведения капитального ремонта бассейна, либо его сноса с последующим строительством нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Он отметил, что на время экспертизы, в школе введут дистанционное обучение.
Помимо прочего глава города поручил в течение недели провести техническое обследование всех муниципальных объектов (детские сады, школы, спортивные объекты), где имеются бассейны. «Будет дана оценка всех должностных лиц, которые имеют отношение к данной ситуации», — заключил Шестаков.
Что известно о самой школе
Основана школа была в 1987 году, построено было образовательное учреждение в 1994 году. В школе функционируют: два спортзала и бассейна, хореографический и актовый залы, столовая. Также там есть 10 кружков и секций эстетического и спортивного направлений.
Учебное заведение функционирует с понедельника по субботу, начиная с 8:00 утра и заканчивая в 21:00 вечера. Воскресенье является выходным днем. По словам директора учреждения, Серкиной Ирины, МБОУ «СОШ № 72» — «современное здание с двумя бассейнами, двумя спортивными, хореографическим, актовым залами, залом бокса, самбо, столовой, мастерскими, большими кабинетами».
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