11 января 2025
10 января 2025

Екатеринбуржца жестоко избили в автобусе на глазах у дочери. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржец покинул автобус с ребенком и весь в крови (архивное фото)
Екатеринбуржец покинул автобус с ребенком и весь в крови (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жестоко избили мужчину на глазах у дочери в автобусе №42. Нападавших было двое, их ищет полиция. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Жесткая драка произошла сегодня (11 января — прим. URA.RU) в автобусе маршрута №42. Девушка и мужчина избили человека. После мужчина весь в крови вышел с ребенком из автобуса. Парочку агрессоров сейчас ищет полиция», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве рассказали, что зарегистрировали заявление в отделе полиции №12. По этой жалобе будет проведена проверка.

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В Екатеринбурге жестоко избили мужчину на глазах у дочери в автобусе №42. Нападавших было двое, их ищет полиция. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Жесткая драка произошла сегодня (11 января — прим. URA.RU) в автобусе маршрута №42. Девушка и мужчина избили человека. После мужчина весь в крови вышел с ребенком из автобуса. Парочку агрессоров сейчас ищет полиция», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве рассказали, что зарегистрировали заявление в отделе полиции №12. По этой жалобе будет проведена проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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