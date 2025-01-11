В Екатеринбурге жестоко избили мужчину на глазах у дочери в автобусе №42. Нападавших было двое, их ищет полиция. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Жесткая драка произошла сегодня (11 января — прим. URA.RU) в автобусе маршрута №42. Девушка и мужчина избили человека. После мужчина весь в крови вышел с ребенком из автобуса. Парочку агрессоров сейчас ищет полиция», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве рассказали, что зарегистрировали заявление в отделе полиции №12. По этой жалобе будет проведена проверка.
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