Власти Перми изменили правила застройки ради 100-метровой башни

Правительство Пермского края одобрило изменения в правила застройки Перми, позволив строительство 100-метровой башни. Проект реализует девелоперская компания Yunika, которая планирует построить многофункциональный жилой комплекс.
«На двух участках общей площадью 4,5 тысяч квадратных метров установлена подзона Ц-2, разрешающая деловую и обслуживающую активность местного значения с плотностью застройки 3,57. Башня в 32 этажа станет жилым домом с квартирами площадью 18 тысяч квадратных метров, подземным паркингом на 125 мест, отдельным паркингом на 51 место и коммерческими помещениями», — сообщает «Коммерсант Прикамье».
Дом на Толмачева, 3 возводил «Трест №14», признанный банкротам. Он построил шесть этажей и бросил проект. Долгострой выкупила японская компания Yunika.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!