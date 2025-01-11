11 января 2025

Власти Перми изменили правила застройки ради 100-метровой башни

© Служба новостей «URA.RU»
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Башня в 32 этажа станет жилым домом с квартирами площадью 18 тысяч квадратных метров
Башня в 32 этажа станет жилым домом с квартирами площадью 18 тысяч квадратных метров Фото:

Правительство Пермского края одобрило изменения в правила застройки Перми, позволив строительство 100-метровой башни. Проект реализует девелоперская компания Yunika, которая планирует построить многофункциональный жилой комплекс.

«На двух участках общей площадью 4,5 тысяч квадратных метров установлена подзона Ц-2, разрешающая деловую и обслуживающую активность местного значения с плотностью застройки 3,57. Башня в 32 этажа станет жилым домом с квартирами площадью 18 тысяч квадратных метров, подземным паркингом на 125 мест, отдельным паркингом на 51 место и коммерческими помещениями», — сообщает «Коммерсант Прикамье».

Дом на Толмачева, 3 возводил «Трест №14», признанный банкротам. Он построил шесть этажей и бросил проект. Долгострой выкупила японская компания Yunika.

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Правительство Пермского края одобрило изменения в правила застройки Перми, позволив строительство 100-метровой башни. Проект реализует девелоперская компания Yunika, которая планирует построить многофункциональный жилой комплекс. «На двух участках общей площадью 4,5 тысяч квадратных метров установлена подзона Ц-2, разрешающая деловую и обслуживающую активность местного значения с плотностью застройки 3,57. Башня в 32 этажа станет жилым домом с квартирами площадью 18 тысяч квадратных метров, подземным паркингом на 125 мест, отдельным паркингом на 51 место и коммерческими помещениями», — сообщает «Коммерсант Прикамье». Дом на Толмачева, 3 возводил «Трест №14», признанный банкротам. Он построил шесть этажей и бросил проект. Долгострой выкупила японская компания Yunika.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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