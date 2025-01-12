Mash: актер Косырев отказался от помощи врачей после их запрета пить алкоголь

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Актеру театра Евгению Косыреву врачи запретили пить алкоголь
Актеру театра Евгению Косыреву врачи запретили пить алкоголь Фото:

Актер Евгений Косырев, известный по ролям в таких проектах, как «Жмурки», «Склифосовский» и «Не родись красивой», попал в больницу с проблемами печени, но отказался от помощи врачей. После стабилизации состояния медики настоятельно рекомендовали ему полностью отказаться от употребления алкоголя, только вот актер принял решение прекратить лечение и оформил письменный отказ.

Сообщается, что в больницу актер попал перед Новым годом. «Врачи запретили актеру театра имени Вахтангова Евгению Косыреву пить алкоголь», — заявил telegram-канал Mash. Там отметили, что после того, как ему запретили употреблять алкоголь, актер оформил письменный отказ.

Состояние Косырева стабилизировали. Теперь актеру необходимо регулярное наблюдение специалистов, хотя он отказался продолжать лечение в стационаре.

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Актер Евгений Косырев, известный по ролям в таких проектах, как «Жмурки», «Склифосовский» и «Не родись красивой», попал в больницу с проблемами печени, но отказался от помощи врачей. После стабилизации состояния медики настоятельно рекомендовали ему полностью отказаться от употребления алкоголя, только вот актер принял решение прекратить лечение и оформил письменный отказ. Сообщается, что в больницу актер попал перед Новым годом. «Врачи запретили актеру театра имени Вахтангова Евгению Косыреву пить алкоголь», — заявил telegram-канал Mash. Там отметили, что после того, как ему запретили употреблять алкоголь, актер оформил письменный отказ. Состояние Косырева стабилизировали. Теперь актеру необходимо регулярное наблюдение специалистов, хотя он отказался продолжать лечение в стационаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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