11 января 2025

Стадион «Звезда» в Перми перейдет в краевую собственность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АНО ФК «Амкар» вернуло объект в городскую собственность
АНО ФК «Амкар» вернуло объект в городскую собственность Фото:

Администрация Перми приняла решение передать стадион «Звезда» в краевую собственность. Мэр города Эдуард Соснин внес в гордуму законопроект, включающий передачу земельных участков и имущества стадиона, сообщает «Коммерсант Прикамье».

«Мэр Перми внес в Пермскую гордуму законопроект о передаче в краевую собственность земельных участков, движимого и недвижимого имущества муниципального стадиона „Звезда“», — сообщает «Коммерсант Прикамье». В список передаваемого имущества входят два земельных участка общей площадью более 5 гектаров, а также значимые объекты, включая спортивный павильон с трибунами и широкий спектр движимого имущества.

Ранее, летом 2018 года, администрация города передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование ГКАУ «Центру спортивной подготовки Пермского края». После банкротства ФК «Амкар», который использовал стадион, объект вернулся в городскую собственность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Перми приняла решение передать стадион «Звезда» в краевую собственность. Мэр города Эдуард Соснин внес в гордуму законопроект, включающий передачу земельных участков и имущества стадиона, сообщает «Коммерсант Прикамье». «Мэр Перми внес в Пермскую гордуму законопроект о передаче в краевую собственность земельных участков, движимого и недвижимого имущества муниципального стадиона „Звезда“», — сообщает «Коммерсант Прикамье». В список передаваемого имущества входят два земельных участка общей площадью более 5 гектаров, а также значимые объекты, включая спортивный павильон с трибунами и широкий спектр движимого имущества. Ранее, летом 2018 года, администрация города передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование ГКАУ «Центру спортивной подготовки Пермского края». После банкротства ФК «Амкар», который использовал стадион, объект вернулся в городскую собственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...