Стадион «Звезда» в Перми перейдет в краевую собственность

Администрация Перми приняла решение передать стадион «Звезда» в краевую собственность. Мэр города Эдуард Соснин внес в гордуму законопроект, включающий передачу земельных участков и имущества стадиона, сообщает «Коммерсант Прикамье».
«Мэр Перми внес в Пермскую гордуму законопроект о передаче в краевую собственность земельных участков, движимого и недвижимого имущества муниципального стадиона „Звезда“», — сообщает «Коммерсант Прикамье». В список передаваемого имущества входят два земельных участка общей площадью более 5 гектаров, а также значимые объекты, включая спортивный павильон с трибунами и широкий спектр движимого имущества.
Ранее, летом 2018 года, администрация города передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование ГКАУ «Центру спортивной подготовки Пермского края». После банкротства ФК «Амкар», который использовал стадион, объект вернулся в городскую собственность.
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