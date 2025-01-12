Решение президента США Джо Байдена о введении санкций против энергосектора РФ и Сербии может привести к потенциальному повышению цен на топливо в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Потерпевшая на президентских выборах серьезное поражение, и поэтому уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Санкции уходящей американской администрации могут привести к серьезному повышению цен на топливо в Центральной Европе», — заявил Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской).
В том числе санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» могут привести к дефициту нефти на европейском рынке. Это, в свою очередь, может вызвать увеличение спроса на нефтепродукты при отсутствии соответствующего роста предложения.
Ранее URA.RU писало, что перед уходом администрация Байдена намерена ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, проданную выше ценового лимита в 60 долларов за баррель. Как сообщает Reuters, россияне обходят этот лимит, используя старые танкеры. Санкции также коснутся лиц, участвующих в продаже нефти выше установленного лимита, передает MK.RU.
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