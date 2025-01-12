Почти 20 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за непогоды

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Псковскую область накрыл мощный циклон «Чарли»
Псковскую область накрыл мощный циклон «Чарли» Фото:

Циклон «Чарли» вызвал массовые отключения электроэнергии в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. С раннего утра в регионе был введен особый режим работы энергетических служб. По его словам, более 19 тысяч жителей оказались без света из-за непогоды.

«С 4:00 часов утра энергетики ввели особый режим работы», — заявил Ведерников в своем telegram-канале. Он также отметил, что к устранению последствий циклона подключены все необходимые службы, включая МЧС, аварийные бригады и дорожников.

По информации губернатора, к концу дня планируется восстановить основные оборванные линии и значительно сократить число человек, оставшихся без электроснабжения, до 5 тысяч. В работах задействовано 99 бригад, насчитывающих 341 человека.

Ранее из-за сильных снегопадов в Санкт-Петербурге были задержаны 50 авиарейсов в аэропорту Пулково. Также на запасные аэродромы были перенаправлены 33 воздушных судна. Помимо этого, из-за непогоды в регионы произошли несколько аварий, в частности три автобуса, ехавший из Эстонии в Петербург, уехали в кювет. Подробнее — в материале URA.RU.

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Циклон «Чарли» вызвал массовые отключения электроэнергии в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. С раннего утра в регионе был введен особый режим работы энергетических служб. По его словам, более 19 тысяч жителей оказались без света из-за непогоды. «С 4:00 часов утра энергетики ввели особый режим работы», — заявил Ведерников в своем telegram-канале. Он также отметил, что к устранению последствий циклона подключены все необходимые службы, включая МЧС, аварийные бригады и дорожников. По информации губернатора, к концу дня планируется восстановить основные оборванные линии и значительно сократить число человек, оставшихся без электроснабжения, до 5 тысяч. В работах задействовано 99 бригад, насчитывающих 341 человека. Ранее из-за сильных снегопадов в Санкт-Петербурге были задержаны 50 авиарейсов в аэропорту Пулково. Также на запасные аэродромы были перенаправлены 33 воздушных судна. Помимо этого, из-за непогоды в регионы произошли несколько аварий, в частности три автобуса, ехавший из Эстонии в Петербург, уехали в кювет. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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