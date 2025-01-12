Почти 20 тысяч жителей Псковской области остались без света из-за непогоды

Циклон «Чарли» вызвал массовые отключения электроэнергии в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. С раннего утра в регионе был введен особый режим работы энергетических служб. По его словам, более 19 тысяч жителей оказались без света из-за непогоды.
«С 4:00 часов утра энергетики ввели особый режим работы», — заявил Ведерников в своем telegram-канале. Он также отметил, что к устранению последствий циклона подключены все необходимые службы, включая МЧС, аварийные бригады и дорожников.
По информации губернатора, к концу дня планируется восстановить основные оборванные линии и значительно сократить число человек, оставшихся без электроснабжения, до 5 тысяч. В работах задействовано 99 бригад, насчитывающих 341 человека.
Ранее из-за сильных снегопадов в Санкт-Петербурге были задержаны 50 авиарейсов в аэропорту Пулково. Также на запасные аэродромы были перенаправлены 33 воздушных судна. Помимо этого, из-за непогоды в регионы произошли несколько аварий, в частности три автобуса, ехавший из Эстонии в Петербург, уехали в кювет. Подробнее — в материале URA.RU.
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