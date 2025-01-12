Непогода привела к транспортному коллапсу в Петербурге: отмена авиарейсов и застрявшие в снегу автобусы

Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
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Обильный снегопад привел к десяткам ДТП в Петербурге и Ленобласти
Обильный снегопад привел к десяткам ДТП в Петербурге и Ленобласти Фото:

Из-за сильных снегопадов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошли массовые ДТП, аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов, а в Эстонии несколько автобусов уехало в кювет. Более подробно о том, к чему привела непогода в регионе — в материале URA.RU.

Массовая задержка авиарейсов в Пулково

Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что из-за сильных ливневых осадков в виде снега 33 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы в Москву, Архангельск и Череповец, еще 50 рейсов были задержаны. В это время представители авиакомпаний в Пулково раздавали пассажирам еду и ваучеры на питание, передает telegram-канал «Петербургский дневник». За соблюдением прав пассажиров следила Северо-Западная транспортная прокуратура. 

В 13:25 по московскому времени все ограничения были сняты. Первым самолетом, который приземлился в Пулково после возобновления работы аэропорта, стал лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска.

Несколько машин попали в ДТП 

Непогода в регионе также привела к массовым ДТП. В частности, на перекрестке улиц Маршала Говорова и Новостроек в Кировском районе Санкт-Петербурга столкнулись два автомобиля марки Skoda. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в результате инцидента никто не пострадал.

Еще две машины столкнулись на выезде из Пулково в Московском районе. Однако сведения о пострадавших пока не поступали, передает 78.ru.

Три автобуса уехало в кювет в Эстонии

В Эстонии недалеко от Нарвы три междугородних автобуса, следовавшие из Таллина в Санкт-Петербург, съехали в кювет из-за сильных снегопадов. По данным telegram-канала «Мегаполис», первый автобус сдуло на обочину, за ним через 15 минут последовали еще два. Ситуацию усугубил сильный ветер и обильный снегопад. В результате происшествия пострадавших нет.

Также в ДТП произошло на Петербургском шоссе, где водитель «лазурного» автобуса, следовавшего по маршруту 299, не справился с управлением из-за снежной бровки и врезался в строительное ограждение. Пострадавших нет, повреждения автобуса незначительные, он вернется на маршрут уже завтра, сообщает «Росбалт».

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Из-за сильных снегопадов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошли массовые ДТП, аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов, а в Эстонии несколько автобусов уехало в кювет. Более подробно о том, к чему привела непогода в регионе — в материале URA.RU. Массовая задержка авиарейсов в Пулково Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале сообщил, что из-за сильных ливневых осадков в виде снега 33 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы в Москву, Архангельск и Череповец, еще 50 рейсов были задержаны. В это время представители авиакомпаний в Пулково раздавали пассажирам еду и ваучеры на питание, передает telegram-канал «Петербургский дневник». За соблюдением прав пассажиров следила Северо-Западная транспортная прокуратура.  В 13:25 по московскому времени все ограничения были сняты. Первым самолетом, который приземлился в Пулково после возобновления работы аэропорта, стал лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска. Несколько машин попали в ДТП  Непогода в регионе также привела к массовым ДТП. В частности, на перекрестке улиц Маршала Говорова и Новостроек в Кировском районе Санкт-Петербурга столкнулись два автомобиля марки Skoda. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, в результате инцидента никто не пострадал. Еще две машины столкнулись на выезде из Пулково в Московском районе. Однако сведения о пострадавших пока не поступали, передает 78.ru. Три автобуса уехало в кювет в Эстонии В Эстонии недалеко от Нарвы три междугородних автобуса, следовавшие из Таллина в Санкт-Петербург, съехали в кювет из-за сильных снегопадов. По данным telegram-канала «Мегаполис», первый автобус сдуло на обочину, за ним через 15 минут последовали еще два. Ситуацию усугубил сильный ветер и обильный снегопад. В результате происшествия пострадавших нет. Также в ДТП произошло на Петербургском шоссе, где водитель «лазурного» автобуса, следовавшего по маршруту 299, не справился с управлением из-за снежной бровки и врезался в строительное ограждение. Пострадавших нет, повреждения автобуса незначительные, он вернется на маршрут уже завтра, сообщает «Росбалт».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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