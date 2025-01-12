Жители Приморья закрыли унитазом люк на дороге, чтобы привлечь внимание властей

В Приморском крае местные жители города Артем установили унитаз на дороге вместо крышки люка, которая регулярно пропадает. Такой необычный акт стал откликом на бездействие коммунальных служб, которые не решают проблему открытого колодца.
«Жители заявили, что санитарный объект на улице Котовского решили поставить из-за бездействия коммунальных служб. Местные пожаловались, что их уже давно тревожит открытый колодец на проезжей части, однако ситуация не меняется», — передает telegram-канал «Подъем».
В администрации города сообщили, что коллектор уже не раз закрывали, но он по-прежнему остается без крышки. Местные власти пообещали восстановить крышку люка в ближайшее время. Завтра колодец будет уже накрыт. В то же время в интернете местные жители шутливо назвали унитаз «новым дорожным арт-объектом» и предложили дополнить его туалетной бумагой и освежителем воздуха.
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