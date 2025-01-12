Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что Украина должна следовать примеру раздела Германии после Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью youtube-каналу The Cipher Brief.
«Лучший пример — это Восточная Германия <…>, при том, что в конституции ФРГ всегда подразумевалось стремление к объединению всех немецких земель, в то же время все были согласны с тем, что это не будет сделано военным путем», — отметил Курт Волкер. По его мнению, Украина должна формально не признавать потерю территорий, которые теперь включены в состав России, но при этом она должна обещать не пытаться возвращать территории военным путем.
До этого политолог Константин Блохин предполагал, что если текущая тактика Запада по украинскому конфликту не сработает, то там могут согласиться на раздел Украины. По словам специалиста, европейские страны могут разделить Украину на пророссийскую и прозападную части. Еще ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что в интересах США получить природные ресурсы Украины.
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