Республиканцы в США нашли выгоду от помощи Украине

Сенатор Грэм*: США и Украина могут заключить соглашение о полезных ископаемых
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США хочет улучшить экономические отношения с Украиной за счет поставок редких минералов, заявил Линдси Грэм*
США хочет улучшить экономические отношения с Украиной за счет поставок редких минералов, заявил Линдси Грэм* Фото:

США хочет заключить соглашение с Украиной, чтобы обогатиться редкими ископаемыми и таким образом вернуть деньги за поставки военной помощи. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), отметив, что такое соглашение будет полезно для экономических отношений Вашингтона и Киева. 

«Украина готова заключит соглашение с нами, не с Россией, поэтому это в наших интересах — обеспечить, чтобы Россия не обосновалась там. <...> Мы можем зарабатывать и иметь экономические отношения с Украиной, которые для нас будут очень полезны. Так что [избранный президент США] Дональд Трамп хочет заключить соглашение, чтобы вернуть деньги, чтобы мы обогатились редкими полезными ископаемыми», — заявил Грэм в интервью телеканалу Fox News.

Также он отметил, что Украина является самой богатой на редкие минералы страной в Европе. Согласно оценкам, их количество составляет до семи триллионов. Именно поэтому Штаты должны помочь Киеву в конфликте, уточнил Грэм. 

На днях польское издание Portal Obronny писало, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения полезных ископаемых на Украине. При этом он включил в список территории, которые в настоящий момент являются частью России. 

Ранее президент США Джо Байден сообщил об отправке на Украину запрещенных противопехотных мин (ППМ). Предполагается, что они должны укрепить положение страны в конфликте. Однако ППМ опасны из-за того, что имеют долгосрочное воздействие на окружающую среду и людей. Более подробно о поставке противопехотных мин из США на Украину — в материале URA.RU.

*Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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США хочет заключить соглашение с Украиной, чтобы обогатиться редкими ископаемыми и таким образом вернуть деньги за поставки военной помощи. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), отметив, что такое соглашение будет полезно для экономических отношений Вашингтона и Киева.  «Украина готова заключит соглашение с нами, не с Россией, поэтому это в наших интересах — обеспечить, чтобы Россия не обосновалась там. <...> Мы можем зарабатывать и иметь экономические отношения с Украиной, которые для нас будут очень полезны. Так что [избранный президент США] Дональд Трамп хочет заключить соглашение, чтобы вернуть деньги, чтобы мы обогатились редкими полезными ископаемыми», — заявил Грэм в интервью телеканалу Fox News. Также он отметил, что Украина является самой богатой на редкие минералы страной в Европе. Согласно оценкам, их количество составляет до семи триллионов. Именно поэтому Штаты должны помочь Киеву в конфликте, уточнил Грэм.  На днях польское издание Portal Obronny писало, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения полезных ископаемых на Украине. При этом он включил в список территории, которые в настоящий момент являются частью России.  Ранее президент США Джо Байден сообщил об отправке на Украину запрещенных противопехотных мин (ППМ). Предполагается, что они должны укрепить положение страны в конфликте. Однако ППМ опасны из-за того, что имеют долгосрочное воздействие на окружающую среду и людей. Более подробно о поставке противопехотных мин из США на Украину — в материале URA.RU. *Линдси Грэм внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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