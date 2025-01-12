Самолет, летевший из Москвы в Ереван, экстренно сел в Махачкале

Самолет, выполнявший рейс Москва-Ереван, экстренно сел в Махачкале. Причиной называют закончившееся топливо в судне. Об этом пишут журналисты.
«Самолет компании „Аэрофлот“, выполняющий рейс Москва-Ереван, экстренно сел в Махачкале», — передает telegram-канал «Осторожно. Новости». Авторы, ссылаясь на слова одного из пассажиров, передают, что у самолет закончилось топливо, поэтому он сел на дозаправку.
При этом пассажирам сообщили, что топливо не получилось рассчитать, так как сейчас заметно увеличилась зона закрытого воздушного пространства, поэтому самолетам приходится совершать облет на большой территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.