В Белом доме назвали условие «хорошей сделки» по Украине

В Белом доме потребовали гарантий безопасности для Украины
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Определенные гарантии безопасности нужны Украине на случай возобновления военных действий после перемирия с РФ
Определенные гарантии безопасности нужны Украине на случай возобновления военных действий после перемирия с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белом доме заявили о необходимости предоставления гарантий безопасности Украине в рамках любого соглашения по прекращению конфликта. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина должна иметь право самостоятельно принимать решения о своей территории и народе. 

«Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своем народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединенные Штаты, навязывать эти решения», — отметил Салливан в эфире телеканала CNN. Он также подчеркнул важность предоставления Западом определенных гарантий безопасности, чтобы исключить возможность возобновления конфликта.

Глава Украины Владимир Зеленский не раз говорил о необходимости предоставления гарантий безопасности от НАТО. В том числе он допустил возможность размещения европейских миротворцев на территории страны после завершения конфликта с Россией. По его словам, это необходимо на случай возобновления военных действий.  

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В Белом доме заявили о необходимости предоставления гарантий безопасности Украине в рамках любого соглашения по прекращению конфликта. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина должна иметь право самостоятельно принимать решения о своей территории и народе.  «Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своем народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединенные Штаты, навязывать эти решения», — отметил Салливан в эфире телеканала CNN. Он также подчеркнул важность предоставления Западом определенных гарантий безопасности, чтобы исключить возможность возобновления конфликта. Глава Украины Владимир Зеленский не раз говорил о необходимости предоставления гарантий безопасности от НАТО. В том числе он допустил возможность размещения европейских миротворцев на территории страны после завершения конфликта с Россией. По его словам, это необходимо на случай возобновления военных действий.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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