В Белом доме назвали условие «хорошей сделки» по Украине

В Белом доме заявили о необходимости предоставления гарантий безопасности Украине в рамках любого соглашения по прекращению конфликта. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина должна иметь право самостоятельно принимать решения о своей территории и народе.
«Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своем народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединенные Штаты, навязывать эти решения», — отметил Салливан в эфире телеканала CNN. Он также подчеркнул важность предоставления Западом определенных гарантий безопасности, чтобы исключить возможность возобновления конфликта.
Глава Украины Владимир Зеленский не раз говорил о необходимости предоставления гарантий безопасности от НАТО. В том числе он допустил возможность размещения европейских миротворцев на территории страны после завершения конфликта с Россией. По его словам, это необходимо на случай возобновления военных действий.
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