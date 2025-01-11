11 января 2025

В Екатеринбурге мужчина мастурбировал перед девушкой, предлагая ей деньги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Онанист хотел заплатить девушке тысячу рублей (архивное фото)
Онанист хотел заплатить девушке тысячу рублей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Санаторная, 35 мужчина снял штаны и начал мастурбировать перед девушкой. После её возмущений онанист предложил заплатить за интим. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Сегодня 12 января в 05:54 по адресу Санаторная, 35 появился вот такой индивидуум. Он начал мастурбировать перед девушкой, предлагая ей тысячу рублей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

По словам девушки, жители дома теперь боятся выпускать детей во двор на прогулку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №12 и будет проверена», — отметили в ведомстве. 

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В Екатеринбурге на улице Санаторная, 35 мужчина снял штаны и начал мастурбировать перед девушкой. После её возмущений онанист предложил заплатить за интим. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Сегодня 12 января в 05:54 по адресу Санаторная, 35 появился вот такой индивидуум. Он начал мастурбировать перед девушкой, предлагая ей тысячу рублей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам девушки, жители дома теперь боятся выпускать детей во двор на прогулку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №12 и будет проверена», — отметили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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