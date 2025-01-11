В Екатеринбурге на улице Санаторная, 35 мужчина снял штаны и начал мастурбировать перед девушкой. После её возмущений онанист предложил заплатить за интим. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Сегодня 12 января в 05:54 по адресу Санаторная, 35 появился вот такой индивидуум. Он начал мастурбировать перед девушкой, предлагая ей тысячу рублей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
По словам девушки, жители дома теперь боятся выпускать детей во двор на прогулку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №12 и будет проверена», — отметили в ведомстве.
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