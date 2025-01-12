Похожий на кубанского чиновника обругал матом волонтеров из-за птиц

Человек, схожий с замминистра образования Краснодарского края Сергеем Урайкиным, накричал на волонтеров, занимающихся устранением последствий разлива нефтепродуктов. Он, используя ненормативную лексику, высказал им претензии за оглашение информации о перемещении штаба птиц. Инцидент попал на видео, которое опубликовал на telegram-канал «Осторожно, новости».
«Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам слово даю, я просто попринимаю! Хватит уже издеваться… Вы занимаетесь спекуляцией... У вас у всех все в порядке... с головой?» — заявил мужчина, голос которого, как сообщает telegram-канал со ссылкой на местных жителей, похож на Урайкина. На кадрах лица говорящего почти не видно.
Причиной инцидента стало недовольство мужчины распространенным накануне видео. На нем зафиксирован момент, когда волонтеров вынуждают покинуть координационный центр по спасению птиц. Он также призвал добровольцев прекратить использовать ситуацию в своих интересах и создавать панику по всей стране. На записи слышны возражения волонтеров, которые не понимают, о чем идет речь, и утверждают, что ничего не снимали.
Как URA.RU писало ранее, в Черное море произошло крушение танкеров, которые перевозили мазут. Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал ответственных за работу по устранению последствий. После этого глава МЧС России Александр Куренков лично проверил ход работ, пишет телеканал 360.
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