Путин раскритиковал ведомства за плохую работу по устранению ЧП в Черном море

Президент России Владимир Путин раскритиковал профильные ведомства за плохую работу по устранению последствий разлива мазута на Кубани. Он приказал усилить меры по ликвидации экологической катастрофы.
«Необходимо уже сейчас подумать и разработать план по подъему затонувших танкеров. Это отдельная большая работа», — подчеркнул Путин на заседании с правительством РФ. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24».
Отдельно он выразил благодарность волонтерам, участвующим в ликвидации последствий разлива мазута. По его словам, должностные лица должны так же ответственно подходить к этому процессу. Дополнительно президент поручил создать специализированный штаб для работы непосредственно на месте катастрофы в Черном море и проработать план по подъему затонувших танкеров, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение экологической ситуации.
Разлив мазута в Черном море произошел в результате крушения двух танкеров в декабре 2024 года. В море вытекло более 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Со всей страны в пострадавшие регионы съезжаются волонтеры для уборки территорий и спасения животных. К концу года уже удалось собрать почти 70 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта и спасти 5,5 тысячи птиц, передает RT.
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