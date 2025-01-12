Жители села Беляковское Талицкого района (Свердловская область) записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в закрытии единственной школы. По их словам, дети не получают образование с 18 декабря 2024 года. Видео свердловчане опубликовали в соцсетях.
«Управление образования Талицкого района закрывает нашу школу в селе и переводит в деревню Мохирева. Наши дети с 18 декабря 2024 года не получают образование, остаются безграмотными. Мы понимаем, что наши дети живут далеко от Москвы и от Екатеринбурга — и никому не нужны. Их не обучают даже на дистанте», — заявили жители села в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Урала».
Деревня Мохирева, куда хотят перевести детей, находится в 10 километрах от села. Автобус между населенными пунктами ходит четыре раза в день. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Талицкого городского округа. Ответ ожидается.
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