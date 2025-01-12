12 января 2025
11 января 2025

«Наших детей кинули»: свердловчане пожаловались Путину, что село осталось без школы. Видео

Свердловское село Беляковское осталось без единственной школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников хотят перевести в деревню Мохирева
Школьников хотят перевести в деревню Мохирева Фото:

Жители села Беляковское Талицкого района (Свердловская область) записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в закрытии единственной школы. По их словам, дети не получают образование с 18 декабря 2024 года. Видео свердловчане опубликовали в соцсетях.

«Управление образования Талицкого района закрывает нашу школу в селе и переводит в деревню Мохирева. Наши дети с 18 декабря 2024 года не получают образование, остаются безграмотными. Мы понимаем, что наши дети живут далеко от Москвы и от Екатеринбурга — и никому не нужны. Их не обучают даже на дистанте», — заявили жители села в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Урала».

Деревня Мохирева, куда хотят перевести детей, находится в 10 километрах от села. Автобус между населенными пунктами ходит четыре раза в день. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Талицкого городского округа. Ответ ожидается.

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Жители села Беляковское Талицкого района (Свердловская область) записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в закрытии единственной школы. По их словам, дети не получают образование с 18 декабря 2024 года. Видео свердловчане опубликовали в соцсетях. «Управление образования Талицкого района закрывает нашу школу в селе и переводит в деревню Мохирева. Наши дети с 18 декабря 2024 года не получают образование, остаются безграмотными. Мы понимаем, что наши дети живут далеко от Москвы и от Екатеринбурга — и никому не нужны. Их не обучают даже на дистанте», — заявили жители села в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «ЧП Урала». Деревня Мохирева, куда хотят перевести детей, находится в 10 километрах от села. Автобус между населенными пунктами ходит четыре раза в день. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Талицкого городского округа. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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