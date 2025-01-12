12 января 2025
11 января 2025

Пермяки признались, что хотят видеть своим начальником Тони Старка из «Железного человека»

Пермяки подчинятся Тони Старку, Шерлоку Холмсу, Глебу Жеглову и Бэтмену
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник в образе Железного человека многим пришелся по душе (архивное фото)
Начальник в образе Железного человека многим пришелся по душе (архивное фото) Фото:

Пермяки выразили желание видеть в роли своих руководителей Тони Старка, Шерлока Холмса, Глеба Жеглова и Бэтмена. Соответствующий опрос проведен сервисом по поиску работы Superjob.

«Отвечая на вопрос о том, кого из персонажей кино и сериалов они бы выбрали в качестве своего босса, жители Перми чаще всего упоминали Тони Старка из „Железного человека“ (10% голосов). На втором месте оказались такие персонажи, как Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен (по 9%)», — сообщили в пресс-службе компании.

На третьем месте пермяки выбрали сильных русских женщин — Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит» и Людмилу Калугину из «Служебный роман». Им составляют компанию Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцать мгновений весны», Грегори Хаус из «Доктора Хауса» и Терминатор.

Среди других героев кино и сериалов, которых упомянули жители Перми, оказались Роман Шилов из «Ментовские войны», Миранда Пристли из «Дьявол носит „Прада“», Андрей Быков из «Интерны» и Филипп Преображенский из «Собачье сердце». Некоторые мечтают о работе под началом Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттер» и Россомахи из «Люди Икс». Несколько человек отдали предпочтение Саше Белому из «Бригада», Джокеру и Сергею Глухареву из «Глухарь».

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Пермяки выразили желание видеть в роли своих руководителей Тони Старка, Шерлока Холмса, Глеба Жеглова и Бэтмена. Соответствующий опрос проведен сервисом по поиску работы Superjob. «Отвечая на вопрос о том, кого из персонажей кино и сериалов они бы выбрали в качестве своего босса, жители Перми чаще всего упоминали Тони Старка из „Железного человека“ (10% голосов). На втором месте оказались такие персонажи, как Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен (по 9%)», — сообщили в пресс-службе компании. На третьем месте пермяки выбрали сильных русских женщин — Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит» и Людмилу Калугину из «Служебный роман». Им составляют компанию Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцать мгновений весны», Грегори Хаус из «Доктора Хауса» и Терминатор. Среди других героев кино и сериалов, которых упомянули жители Перми, оказались Роман Шилов из «Ментовские войны», Миранда Пристли из «Дьявол носит „Прада“», Андрей Быков из «Интерны» и Филипп Преображенский из «Собачье сердце». Некоторые мечтают о работе под началом Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттер» и Россомахи из «Люди Икс». Несколько человек отдали предпочтение Саше Белому из «Бригада», Джокеру и Сергею Глухареву из «Глухарь».
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