За 2024 год российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили более семи тысяч беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые использовались для атак на объекты вне зоны специальной военной операции. За прошедший год атаке со стороны украинских военных подверглись 35 регионов РФ.
«Российские средства противовоздушной обороны с 1 января по 31 декабря 2024 года уничтожили и перехватили более 7,3 тысячи украинских беспилотников», — передает ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны России. Согласно подсчетам агентства, за прошедший год атакам ВСУ подверглись 35 регионов страны.
Кроме беспилотников, Украина применяла и другие типы вооружений для атак по территории РФ. В частности, использовались малоразмерные воздушные шары, противокорабельные ракеты «Нептун», ракеты комплексов С-200 и С-300, а также западное вооружение, включая ракеты Patriot и Storm Shadow.
Российские системы ПВО дежурят на территории страны круглосуточно. Почти все попытки атак киевского режима пресекаются.
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