Житель Сургута получил девять лет строгого режима за госизмену

Окружной суд ХМАО признал жителя Сургута виновным в государственной измене и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина переписывался с неизвестным в telegram-канале и отправлял деньги на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ.
«Решением суда гражданин РФ Сергей Лошаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)... Назначить наказание ... девять лет колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на один год», — сообщили URA.RU в ведомстве. Будучи противником внешней и внутренней политики РФ, злоумышленник переписывался с неустановленным лицом в мессенджере Telegram и переводил деньги в целях финансирования ВСУ
Как выяснили сотрудники ФСБ, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем Украины и начал переводить деньги. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что полиция совместно с ФСБ задержала жителя Нижневартовска, который помогал интернет-мошенникам красть деньги у россиян. Задержанный действовал по указанию куратора, находящегося на территории Украины.
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