12 января 2025
11 января 2025
10 января 2025

Житель Сургута получил девять лет строгого режима за госизмену

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Сургута отправили на девять лет в колонию за финансирование ВСУ
Жителя Сургута отправили на девять лет в колонию за финансирование ВСУ Фото:

Окружной суд ХМАО признал жителя Сургута виновным в государственной измене и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина переписывался с неизвестным в telegram-канале и отправлял деньги на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ.

«Решением суда гражданин РФ Сергей Лошаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)... Назначить наказание ... девять лет колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на один год», — сообщили URA.RU в ведомстве. Будучи противником внешней и внутренней политики РФ, злоумышленник переписывался с неустановленным лицом в мессенджере Telegram и переводил деньги в целях финансирования ВСУ

Как выяснили сотрудники ФСБ, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем Украины и начал переводить деньги. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что полиция совместно с ФСБ задержала жителя Нижневартовска, который помогал интернет-мошенникам красть деньги у россиян. Задержанный действовал по указанию куратора, находящегося на территории Украины.

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Окружной суд ХМАО признал жителя Сургута виновным в государственной измене и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина переписывался с неизвестным в telegram-канале и отправлял деньги на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщили URA.RU в пресс-службе ФСБ. «Решением суда гражданин РФ Сергей Лошаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)... Назначить наказание ... девять лет колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на один год», — сообщили URA.RU в ведомстве. Будучи противником внешней и внутренней политики РФ, злоумышленник переписывался с неустановленным лицом в мессенджере Telegram и переводил деньги в целях финансирования ВСУ Как выяснили сотрудники ФСБ, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем Украины и начал переводить деньги. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Приговор уже вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что полиция совместно с ФСБ задержала жителя Нижневартовска, который помогал интернет-мошенникам красть деньги у россиян. Задержанный действовал по указанию куратора, находящегося на территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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