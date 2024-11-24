24 ноября 2024
23 ноября 2024

В ХМАО ФСБ с полицией поймали пособника интернет-мошенников из Украины

В Нижневартовске силовики задержали помощника интернет-мошенников из Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске поймали пособника интернет-мошенников из Украины
В Нижневартовске поймали пособника интернет-мошенников из Украины Фото:

Полиция совместно с ФСБ задержали жителя Нижневартовска, который помогал интернет-мошенникам из Украины красть у жителей РФ деньги. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по ХМАО.

«Подозреваемый нашел в интернете объявление о работе, после чего неустановленный работодатель закупил оборудование и направил ему транспортной компанией. В его задачи входило поддержание корректной работы технических устройств и смена sim-карт в определенный промежуток времени для поддержания устойчивой работы call-центра. За помощь дистанционным мошенникам он получал денежное вознаграждение», — сообщили в полиции.

В пресс-службе ФСБ добавили, что задержанный действовал по указанию куратора, находящегося на территории Украины. Изъятые номера фигурируют в более чем 40 уголовных делах о дистанционных мошенничествах из разных регионов России. За мошенничество в крупном размере и неправомерный доступ к компьютерной информации ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появилась новая схема кражи денег интернет-мошенниками. Жителям региона начали приходить СМС-сообщения, в которых написано, что правительство якобы выпустило распоряжение об удержании части зарплаты для поддержки СВО.

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Полиция совместно с ФСБ задержали жителя Нижневартовска, который помогал интернет-мошенникам из Украины красть у жителей РФ деньги. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по ХМАО. «Подозреваемый нашел в интернете объявление о работе, после чего неустановленный работодатель закупил оборудование и направил ему транспортной компанией. В его задачи входило поддержание корректной работы технических устройств и смена sim-карт в определенный промежуток времени для поддержания устойчивой работы call-центра. За помощь дистанционным мошенникам он получал денежное вознаграждение», — сообщили в полиции. В пресс-службе ФСБ добавили, что задержанный действовал по указанию куратора, находящегося на территории Украины. Изъятые номера фигурируют в более чем 40 уголовных делах о дистанционных мошенничествах из разных регионов России. За мошенничество в крупном размере и неправомерный доступ к компьютерной информации ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появилась новая схема кражи денег интернет-мошенниками. Жителям региона начали приходить СМС-сообщения, в которых написано, что правительство якобы выпустило распоряжение об удержании части зарплаты для поддержки СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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