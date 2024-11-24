В ХМАО ФСБ с полицией поймали пособника интернет-мошенников из Украины

Полиция совместно с ФСБ задержали жителя Нижневартовска, который помогал интернет-мошенникам из Украины красть у жителей РФ деньги. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по ХМАО.
«Подозреваемый нашел в интернете объявление о работе, после чего неустановленный работодатель закупил оборудование и направил ему транспортной компанией. В его задачи входило поддержание корректной работы технических устройств и смена sim-карт в определенный промежуток времени для поддержания устойчивой работы call-центра. За помощь дистанционным мошенникам он получал денежное вознаграждение», — сообщили в полиции.
В пресс-службе ФСБ добавили, что задержанный действовал по указанию куратора, находящегося на территории Украины. Изъятые номера фигурируют в более чем 40 уголовных делах о дистанционных мошенничествах из разных регионов России. За мошенничество в крупном размере и неправомерный доступ к компьютерной информации ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появилась новая схема кражи денег интернет-мошенниками. Жителям региона начали приходить СМС-сообщения, в которых написано, что правительство якобы выпустило распоряжение об удержании части зарплаты для поддержки СВО.
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