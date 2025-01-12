12 января 2025
11 января 2025

Пермяки расстреляли остановочные комплексы в Мотовилихе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб от повреждения стекол составил более 300 тысяч рублей
Ущерб от повреждения стекол составил более 300 тысяч рублей Фото:

В Мотовилихинском районе Перми несколько остановочных комплексов пострадали от вандалов. Как рассказали в департаменте транспорта мэрии, неизвестные расстреляли стекла остановок.

«В минувшие несколько дней под обстрел попали пункты „Рабочий поселок“, „Грачева“, „Улица 1905 года“ и „Микрорайон Висим“, находящиеся вдоль трамвайных путей. В результате было повреждено 72,2 кв. метра стекол», — сообщается в telegram-канале департамента.

Ущерб от действий вандалов составил более 300 тысяч рублей. Дептранс ищет свидетелей. Информацию можно направить на почту dt@perm.permkrai.ru.

Поврежденные стекла пришлось демонтировать
Поврежденные стекла пришлось демонтировать
Фото:

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В Мотовилихинском районе Перми несколько остановочных комплексов пострадали от вандалов. Как рассказали в департаменте транспорта мэрии, неизвестные расстреляли стекла остановок. «В минувшие несколько дней под обстрел попали пункты „Рабочий поселок“, „Грачева“, „Улица 1905 года“ и „Микрорайон Висим“, находящиеся вдоль трамвайных путей. В результате было повреждено 72,2 кв. метра стекол», — сообщается в telegram-канале департамента. Ущерб от действий вандалов составил более 300 тысяч рублей. Дептранс ищет свидетелей. Информацию можно направить на почту dt@perm.permkrai.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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