Ущерб от повреждения стекол составил более 300 тысяч рублей
В Мотовилихинском районе Перми несколько остановочных комплексов пострадали от вандалов. Как рассказали в департаменте транспорта мэрии, неизвестные расстреляли стекла остановок.
«В минувшие несколько дней под обстрел попали пункты „Рабочий поселок“, „Грачева“, „Улица 1905 года“ и „Микрорайон Висим“, находящиеся вдоль трамвайных путей. В результате было повреждено 72,2 кв. метра стекол», — сообщается в telegram-канале департамента.
Ущерб от действий вандалов составил более 300 тысяч рублей. Дептранс ищет свидетелей. Информацию можно направить на почту dt@perm.permkrai.ru.
Поврежденные стекла пришлось демонтировать
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!