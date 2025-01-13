Нидерландский футболист Квинси Промес задолжал РФ полмиллиона рублей

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У Квинси Промеса заблокированы счета
У Квинси Промеса заблокированы счета Фото:

Нидерландский футболист Квинси Промес оказался должен российской налоговой службе свыше 455 тысяч рублей. Бывшему нападающему «Спартака» уже направлено требование о погашении суммы.

«ФНС России выставила счет экс-нападающему московского „Спартака“ на 455 тысяч рублей», — передает Life. Интернет-издание отмечает, что у компании «Рестбар», принадлежащей Промесу, заблокированы счета, а долг составляет 58,4 тысячи рублей.

Сам Промес не исключает возможность возвращения в Россию, несмотря на пережитый скандал с арестом и последующим освобождением. В настоящее время он выступает за клуб Dubai United из Объединенных Арабских Эмиратов, который находится в собственности российского бизнесмена Сергея Ломакина.

Летом 2024 года «Спартак» объявил об уходе Промеса. Футболист по личным причинам пропустил вторую часть завершившегося сезона и его контракт подошел к концу. Об этом писала «Национальная служба новостей».

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Нидерландский футболист Квинси Промес оказался должен российской налоговой службе свыше 455 тысяч рублей. Бывшему нападающему «Спартака» уже направлено требование о погашении суммы. «ФНС России выставила счет экс-нападающему московского „Спартака“ на 455 тысяч рублей», — передает Life. Интернет-издание отмечает, что у компании «Рестбар», принадлежащей Промесу, заблокированы счета, а долг составляет 58,4 тысячи рублей. Сам Промес не исключает возможность возвращения в Россию, несмотря на пережитый скандал с арестом и последующим освобождением. В настоящее время он выступает за клуб Dubai United из Объединенных Арабских Эмиратов, который находится в собственности российского бизнесмена Сергея Ломакина. Летом 2024 года «Спартак» объявил об уходе Промеса. Футболист по личным причинам пропустил вторую часть завершившегося сезона и его контракт подошел к концу. Об этом писала «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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