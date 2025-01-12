В Перми сменился собственник здания кафе Chicken возле библиотеки Горького

В Перми у здания кафе Chicken на улице Ленина 68А, сменился владелец. Земельный участок и площади, которые арендует заведение общепита, перешли в собственность физлица. Ранее владельцем объекта выступало юридическое лицо.
«Земельный участок по этому адресу перешел в собственность некоего физического лица. Продажу торгового здания, занятого сетевым кафе Chicken, подтвердил и источник в бизнес-кругах», — пишет «Коммерсант-Пермь». В начале 2024 года здание и земельный участок был выставлен на продажу за 135 млн рублей. Весной цена снизилась до 115 миллионов.
Кафе Chicken, владельцем которого является пермская группа компаний «Алендвик», открылось в этом здании в 2002 году. Объект недвижимости, расположенный возле библиотеки имени Горького, представляет собой двухэтажное здание с панорамным остеклением и возможностью свободной планировки. Высота потолков — более трех метров. Ранее ГК «Алендвик» поделилось планами по развитию сети пермского общепита.
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