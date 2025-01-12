12 января 2025

В Перми сменился собственник здания кафе Chicken возле библиотеки Горького

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание перешло в частные руки
Здание перешло в частные руки Фото:

В Перми у здания кафе Chicken на улице Ленина 68А, сменился владелец. Земельный участок и площади, которые арендует заведение общепита, перешли в собственность физлица. Ранее владельцем объекта выступало юридическое лицо.

«Земельный участок по этому адресу перешел в собственность некоего физического лица. Продажу торгового здания, занятого сетевым кафе Chicken, подтвердил и источник в бизнес-кругах», — пишет «Коммерсант-Пермь». В начале 2024 года здание и земельный участок был выставлен на продажу за 135 млн рублей. Весной цена снизилась до 115 миллионов.

Кафе Chicken, владельцем которого является пермская группа компаний «Алендвик», открылось в этом здании в 2002 году. Объект недвижимости, расположенный возле библиотеки имени Горького, представляет собой двухэтажное здание с панорамным остеклением и возможностью свободной планировки. Высота потолков — более трех метров. Ранее ГК «Алендвик» поделилось планами по развитию сети пермского общепита. 

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В Перми у здания кафе Chicken на улице Ленина 68А, сменился владелец. Земельный участок и площади, которые арендует заведение общепита, перешли в собственность физлица. Ранее владельцем объекта выступало юридическое лицо. «Земельный участок по этому адресу перешел в собственность некоего физического лица. Продажу торгового здания, занятого сетевым кафе Chicken, подтвердил и источник в бизнес-кругах», — пишет «Коммерсант-Пермь». В начале 2024 года здание и земельный участок был выставлен на продажу за 135 млн рублей. Весной цена снизилась до 115 миллионов. Кафе Chicken, владельцем которого является пермская группа компаний «Алендвик», открылось в этом здании в 2002 году. Объект недвижимости, расположенный возле библиотеки имени Горького, представляет собой двухэтажное здание с панорамным остеклением и возможностью свободной планировки. Высота потолков — более трех метров. Ранее ГК «Алендвик» поделилось планами по развитию сети пермского общепита. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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