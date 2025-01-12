Бастрыкин требует доклад о мужчине, избившем двух женщин и ребенка в Челябинске. Видео

13 января 2025 в 12:08 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о пьяном мужчине, который ворвался в чужую квартиру и избил двух женщин и пятилетнюю девочку в Челябинске. Об этом 13 января сообщила пресс-служба ведомства. «Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств противоправных действий в отношении женщин и ребенка в Челябинске. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в чужую квартиру, избил двух женщин и ударил ребенка», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале. Инцидент произошел в августе прошлого года в Челябинске. Нападавшим оказался сожитель соседки. «С момента нашего переезда в новую квартиру в 2017 года, соседка травит меня и лезет в нашу семью, очерняет и разносит сплетни. В августе очередной ее собутыльник напал на меня и избил, следом избил мою маму и принес ей три перелома на лице. Потом ворвался в квартиру, где ударил по губам мою пятилетнюю дочку», — рассказала пострадавшая. Видео размещено в группе «Русская община Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Органы внутренних дел на заявление пострадавших должным образом не отреагировали, говорится в публикации. «Этот человек до сих пор не наказан по закону», — говорит пострадавшая. Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»). Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о пьяном мужчине, который ворвался в чужую квартиру и избил двух женщин и пятилетнюю девочку в Челябинске. Об этом 13 января сообщила пресс-служба ведомства. «Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств противоправных действий в отношении женщин и ребенка в Челябинске. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в чужую квартиру, избил двух женщин и ударил ребенка», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале. Инцидент произошел в августе прошлого года в Челябинске. Нападавшим оказался сожитель соседки. «С момента нашего переезда в новую квартиру в 2017 года, соседка травит меня и лезет в нашу семью, очерняет и разносит сплетни. В августе очередной ее собутыльник напал на меня и избил, следом избил мою маму и принес ей три перелома на лице. Потом ворвался в квартиру, где ударил по губам мою пятилетнюю дочку», — рассказала пострадавшая. Видео размещено в группе «Русская община Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Органы внутренних дел на заявление пострадавших должным образом не отреагировали, говорится в публикации. «Этот человек до сих пор не наказан по закону», — говорит пострадавшая. Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»). Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.