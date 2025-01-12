Свердловского депутата обвинили в пьяном дебоше в самолете

Депутата свердловского заксо от КПРФ Блохина обвинили в дебоше в самолете

13 января 2025 в 12:50 Размер текста - 17 +

Станислав Блохин считает, что против него идет информационная атака Фото: Илья Московец © URA.RU Депутата свердловского заксобрания от КПРФ Станислава Блохина обвинили в том, что он устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург — из-за вина. Сам же парламентарий утверждает, что ни с кем не конфликтовал, более того, у полиции нет к нему претензий. Информация об инциденте появилась в соцсетях, Блохин рассказал URA.RU свою версию случившегося. «Борт „Аэрофлота“ совершал перелет из аэропорта Шереметьево в Кольцово 4 января. Перед посадкой экипаж сообщил о мужчине, который вел себя неадекватно, ругался матом и никак не мог прийти в себя. После посадки к самолету был направлен наряд полиции. Мужчину доставили в отдел. Уже там выяснилось, что дебоширом оказался местный депутат от КПРФ, вице-президент строительной компании „Маяк“ и президент международного клуба Cashflow, 37-летний Станислав Блохин», — сообщил telegram-канал Baza. Сам Блохин пояснил корреспонденту, что никакого дебоша не было. «Я купил бутылку вина, бортпроводница попросила, чтобы я выпил ее в хвосте самолета за шторкой. Соответственно, после этого я спокойно летел дальше. Это было 4 января — я не имею права выпить бутылку вина? У меня голос громкий, возможно, кому-то помешал. Но бортпроводница „Аэрофлота“ общалась со мной любезно, ни с кем я не конфликтовал. Информация высосана из пальца, на меня идет информационная атака», — отметил он. По его словам, никаких нарушений не нашли и прибывшие по вызову сотрудники полиции. Они отпустили его после опроса. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот» и в управление на транспорте МВД по УрФО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутата свердловского заксобрания от КПРФ Станислава Блохина обвинили в том, что он устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург — из-за вина. Сам же парламентарий утверждает, что ни с кем не конфликтовал, более того, у полиции нет к нему претензий. Информация об инциденте появилась в соцсетях, Блохин рассказал URA.RU свою версию случившегося. «Борт „Аэрофлота“ совершал перелет из аэропорта Шереметьево в Кольцово 4 января. Перед посадкой экипаж сообщил о мужчине, который вел себя неадекватно, ругался матом и никак не мог прийти в себя. После посадки к самолету был направлен наряд полиции. Мужчину доставили в отдел. Уже там выяснилось, что дебоширом оказался местный депутат от КПРФ, вице-президент строительной компании „Маяк“ и президент международного клуба Cashflow, 37-летний Станислав Блохин», — сообщил telegram-канал Baza. Сам Блохин пояснил корреспонденту, что никакого дебоша не было. «Я купил бутылку вина, бортпроводница попросила, чтобы я выпил ее в хвосте самолета за шторкой. Соответственно, после этого я спокойно летел дальше. Это было 4 января — я не имею права выпить бутылку вина? У меня голос громкий, возможно, кому-то помешал. Но бортпроводница „Аэрофлота“ общалась со мной любезно, ни с кем я не конфликтовал. Информация высосана из пальца, на меня идет информационная атака», — отметил он. По его словам, никаких нарушений не нашли и прибывшие по вызову сотрудники полиции. Они отпустили его после опроса. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот» и в управление на транспорте МВД по УрФО.