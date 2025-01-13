В Челябинске при получении взятки задержали сотрудника ГУФСИН. Видео

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Сотрудника задержали с поличным
Сотрудника задержали с поличным Фото:

В Челябинске силовики с поличным задержали сотрудника ГУФСИН при получении им взятки от находящегося под домашним арестом подследственного. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, сумма составила 35 тысяч рублей.

«13 января текущего года подозреваемый получил от находящегося на домашнем аресте 25-летнего местного жителя взятку в виде денег в размере 30 тысяч рублей. За это он совершал незаконное бездействие, выражающееся в отсутствии осуществления контроля за исполнением избранной меры пресечения в виде домашнего ареста и фиксации нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инспектора задержали с поличным сотрудники ФСБ совместно с УСБ ГУФСИН России по региону. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий).

«В настоящее время следователями проведены обыски, фигуранту планируется предъявить обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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В Челябинске силовики с поличным задержали сотрудника ГУФСИН при получении им взятки от находящегося под домашним арестом подследственного. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, сумма составила 35 тысяч рублей. «13 января текущего года подозреваемый получил от находящегося на домашнем аресте 25-летнего местного жителя взятку в виде денег в размере 30 тысяч рублей. За это он совершал незаконное бездействие, выражающееся в отсутствии осуществления контроля за исполнением избранной меры пресечения в виде домашнего ареста и фиксации нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. Инспектора задержали с поличным сотрудники ФСБ совместно с УСБ ГУФСИН России по региону. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий). «В настоящее время следователями проведены обыски, фигуранту планируется предъявить обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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